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01 Oca 2023 - 12:11

Survivor 2023’e Yedeklerden Girecek İlk İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kızların Kalbini Hop İndirip Hop Kaldıracak! İmzalar Dün Gece Atıldı…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor 2023 için çalışmalar başlamıştı. Yedeklerden girecek olan ilk isimse belli oldu. Acun Ilıcalı’nın bu ismi bilerek seçtiği gündeme geldi. Genç kızların kalbini hop indirip hop kaldıracak olan ismin anlaşmasının ise dün gece atıldığı gündeme geldi. Peki, neler oluyor?