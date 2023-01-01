Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor?
Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Yargı’da Ceylin’in hamile olduğu kesinleşti. Boşanma aşamasında olan iki karakterin, bebek haberinden sonra fır dönecekleri gündeme geldi. Ilgaz’ın bu olayla birlikte hapı yutacaklarına dair yorumlar yapıldı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Sema Ergenekon’un kaleme aldığı efsane dizilerden bir tanesi olan Yargı’nın başrollerinde ise Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ve Hüseyin Avni Danyal gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyordu. Dizi, Pazar akşamlarının yıldızı konumuna gelmiş ve reytinglerde üst üste başarılar sağlamıştı. İlk sezonu oldukça hareketli geçen Yargı dizisinde; ikinci sezon ise daha durağan geçiyordu. Ekranlara gelecek olan bölümlerine dair ilk detaylar ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.