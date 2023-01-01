Kısmetse Olur Yeliz’in Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Yaktı! Açıldığı Yetmiyormuş Gibi Bir de Elleriyle Aralayınca… “Kraliçe Gibisin!”
Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan gelin adaylarından olan Yeliz Açıkel, kasığına kadar açılan yırtmacıyla adeta alev alev yaktı. Bacaklarını göstermek adına kıyafetini elleriyle aralayan Yeliz Açıkel’in bu muhteşem karelerine sevenleri ise “Kraliçe gibisin” yorumları yapıldı.
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması; 12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlamıştı. Her bölümü bir öncekinden daha yüksek tansiyonlu geçen Kısmetse Olur’da aşkını Erol’a itiraf eden Yeliz Açıkel, beklediği ilişkiyi bulamamıştı. Erol’la yakınlaşan ve daha sonra uzaklaşan Yeliz, restini çekmişti. Sosyal medya üzerinden dekolteli bir paylaşımda bulunan Yeliz Açıkel’in bu karelerine ise beğeniler yağmur olup yağdı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.