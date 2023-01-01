Kısmetse Olur Yeliz’in Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Yaktı! Açıldığı Yetmiyormuş Gibi Bir de Elleriyle Aralayınca… “Kraliçe Gibisin!”

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması; 12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlamıştı. Her bölümü bir öncekinden daha yüksek tansiyonlu geçen Kısmetse Olur’da aşkını Erol’a itiraf eden Yeliz Açıkel, beklediği ilişkiyi bulamamıştı. Erol’la yakınlaşan ve daha sonra uzaklaşan Yeliz, restini çekmişti. Sosyal medya üzerinden dekolteli bir paylaşımda bulunan Yeliz Açıkel’in bu karelerine ise beğeniler yağmur olup yağdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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