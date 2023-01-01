- 01 Oca 2023 - 12:58 G: 01 Oca 2023 - 13:17

Kısmetse Olur Yeliz’in Kasığına Kadar Açılan Yırtmacı Yaktı! Açıldığı Yetmiyormuş Gibi Bir de Elleriyle Aralayınca… “Kraliçe Gibisin!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da ön plana çıkan gelin adaylarından olan Yeliz Açıkel, kasığına kadar açılan yırtmacıyla adeta alev alev yaktı. Bacaklarını göstermek adına kıyafetini elleriyle aralayan Yeliz Açıkel’in bu muhteşem karelerine sevenleri ise “Kraliçe gibisin” yorumları yapıldı.

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur yarışması; 12 Aralık itibariyle ekranlara gelmeye başlamıştı. Her bölümü bir öncekinden daha yüksek tansiyonlu geçen Kısmetse Olur’da aşkını Erol’a itiraf eden Yeliz Açıkel, beklediği ilişkiyi bulamamıştı. Erol’la yakınlaşan ve daha sonra uzaklaşan Yeliz, restini çekmişti. Sosyal medya üzerinden dekolteli bir paylaşımda bulunan Yeliz Açıkel’in bu karelerine ise beğeniler yağmur olup yağdı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Oca 2023 - 12:58 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor?
Survivor 2023’e Yedeklerden Girecek İlk İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kızların Kalbini Hop İndirip Hop Kaldıracak! İmzalar Dün Gece Atıldı… mask
Survivor 2023’e Yedeklerden Girecek İlk İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kızların Kalbini Hop İndirip Hop Kaldıracak! İmzalar Dün Gece Atıldı…
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Birbirine Girdi! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Birbirine Girdi! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer…
Şeyma Subaşı Yılbaşı Gecesi Yıkıldı! Meedo Pılını Pırtını Topladı; “Acun’un Yanına Dön!” Twitter Yıkılıyor, Nişan 2 Kez Patladı… mask
Şeyma Subaşı Yılbaşı Gecesi Yıkıldı! Meedo Pılını Pırtını Topladı; “Acun’un Yanına Dön!” Twitter Yıkılıyor, Nişan 2 Kez Patladı…
Kısmetse Olur’da 100 Yılın En Büyük İğrençliği! Duyanlar Eli Ağzında Lavaboya Koştu… En Yakını Sanıyordu Ama Sırtındaki Bıçaklar Şok Etti! mask
Kısmetse Olur’da 100 Yılın En Büyük İğrençliği! Duyanlar Eli Ağzında Lavaboya Koştu… En Yakını Sanıyordu Ama Sırtındaki Bıçaklar Şok Etti!
Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar İle Neden Evlendiğini Açıkladı! Yıllar Önce Boşanmışlardı; İpler İnceldiği Yerden Koptu! Öyle Bir Şey Dedi Ki… mask
Kaya Çilingiroğlu Hülya Avşar İle Neden Evlendiğini Açıkladı! Yıllar Önce Boşanmışlardı; İpler İnceldiği Yerden Koptu! Öyle Bir Şey Dedi Ki…
Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel Kendisine Resmen “Yürüyen Ev” Aldı! Merve Boluğur’a Bile 10 Altın Takmıştı… Twitter Yıkılıyor… mask
Gelin Evi Sunucusu Aslı Hünel Kendisine Resmen “Yürüyen Ev” Aldı! Merve Boluğur’a Bile 10 Altın Takmıştı… Twitter Yıkılıyor…
Armağan Çağlayan’ın Sitem Etiği Ayta Sözeri Kimdir? Ayta Sözeri Kadın mı Erkek mi? Ayta Sözeri’nin Yaşını Duyan Şok Oldu! mask
Armağan Çağlayan’ın Sitem Etiği Ayta Sözeri Kimdir? Ayta Sözeri Kadın mı Erkek mi? Ayta Sözeri’nin Yaşını Duyan Şok Oldu!
Kısmetse Olur Cansel’i Linç Yiyor! Erkekler Ayağa Kaldı; 7’den 70’e Büyük İsyan Patladı! “Sen Büyük Bir Enayisin!” Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Cansel’i Linç Yiyor! Erkekler Ayağa Kaldı; 7’den 70’e Büyük İsyan Patladı! “Sen Büyük Bir Enayisin!” Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor?
Survivor 2023’e Yedeklerden Girecek İlk İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kızların Kalbini Hop İndirip Hop Kaldıracak! İmzalar Dün Gece Atıldı… mask
Survivor 2023’e Yedeklerden Girecek İlk İsim Belli Oldu! Acun Ilıcalı Kızların Kalbini Hop İndirip Hop Kaldıracak! İmzalar Dün Gece Atıldı…
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Birbirine Girdi! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Birbirine Girdi! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer…
Şeyma Subaşı Yılbaşı Gecesi Yıkıldı! Meedo Pılını Pırtını Topladı; “Acun’un Yanına Dön!” Twitter Yıkılıyor, Nişan 2 Kez Patladı… mask
Şeyma Subaşı Yılbaşı Gecesi Yıkıldı! Meedo Pılını Pırtını Topladı; “Acun’un Yanına Dön!” Twitter Yıkılıyor, Nişan 2 Kez Patladı…
Kısmetse Olur’da 100 Yılın En Büyük İğrençliği! Duyanlar Eli Ağzında Lavaboya Koştu… En Yakını Sanıyordu Ama Sırtındaki Bıçaklar Şok Etti! mask
Kısmetse Olur’da 100 Yılın En Büyük İğrençliği! Duyanlar Eli Ağzında Lavaboya Koştu… En Yakını Sanıyordu Ama Sırtındaki Bıçaklar Şok Etti!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL