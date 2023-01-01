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01 Oca 2023 - 13:26

Aracını Değiştirecekler, Araç Alacakların Dikkatine! İkinci El Piyasası Karman Çorman Halde! Bugün Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak…

Araç alacakların ya da aracını değiştireceklerin gündeminde kuşkusuz ikinci ve sıfır model araçların fiyatları var! Öyle ki, artık hobi olarak bile insanlar araç almasa bile araçların fiyatlarına bakıyor. İkinci el araç piyasasının karman çorman hale geldiği gündeme bomba gibi düştü. Bugün araç almayan yarın kafasını duvarlara vuracak. Peki, neler oluyor?