Aracını Değiştirecekler, Araç Alacakların Dikkatine! İkinci El Piyasası Karman Çorman Halde! Bugün Almayan Yarın Kafasını Duvarlara Vuracak…
Araç alacakların ya da aracını değiştireceklerin gündeminde kuşkusuz ikinci ve sıfır model araçların fiyatları var! Öyle ki, artık hobi olarak bile insanlar araç almasa bile araçların fiyatlarına bakıyor. İkinci el araç piyasasının karman çorman hale geldiği gündeme bomba gibi düştü. Bugün araç almayan yarın kafasını duvarlara vuracak. Peki, neler oluyor?
Aralık ayının bitmesiyle birlikte yeni yıla girildi. Ocak ayında araç piyasasındaki hareketlilikler ise büyük bir merak konusu oldu. Araç fiyatları, 2022 yılı boyunca sürekli artış yaşamıştı. Hem dolar kurundaki hareketlilik hem de araçların parçalarının giderek yüksek fiyatlara satılmasından dolayı araç piyasası da hareketlenmişti. Peki, 2023 Ocak ayında araç fiyatları yeniden artış yaşayacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.