- 01 Oca 2023 - 13:56 G: 01 Oca 2023 - 14:32

İbo Show Kurallarını Hiçe Saydı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Kimse Gözlerini Alamadı! “Ablam Ne Yapıyorsun!” Büyük Krizden Sonra…

STAR TV ekranlarına damgasını vuran projelerden bir tanesi olan İbo Show’un yılbaşı programı gündemi salladı geçti. Programın kurallarını hiçe sayan konulardan bir tanesi olan Didem Kınalı öyle bir kıyafet giydi ki, görenler gözlerini üzerinden alamadı. “Ablam aman ne yapıyorsun” yorumlarını alan Didem Kınalı, muhteşem fiziğini konuşturdu. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz yıl 2022’ye girilirken; Bülent Serttaş’la birlikte programa katılan Didem Kınalı, olay yaratmıştı. Oryantal dansını yaparken; herhangi bir şekilde bakmayan Bülent Serttaş, büyük bir krizin kapısını aralamıştı. Peki, Oryantal Didem nasıl bir kıyafet giydi?

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01 Oca 2023 - 13:56 Ankara- Yaşam

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