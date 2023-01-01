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01 Oca 2023 - 14:28

Karnı Burnunda Fahriye Evcen, Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; “Ablam Doğuracaksın! Neyin Derdindesin!” Neler Oluyor?

En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bulunan Fahriye Evcen, bebek haberinden sonra diziden ayrılma kararı almıştı. Başarılı oyuncu Fahriye Evcen’in şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün saydığı biliniyordu. Güzeller güzeli oyuncu Fahriye Evcen’in kocası Burak Özçivit’e yaptıklarıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Twitter’ı adeta yıkan Fahriye Evcen’e sevenleri ise “Ablam doğuracaksın! Neyin derdindesin” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…