Karnı Burnunda Fahriye Evcen, Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; “Ablam Doğuracaksın! Neyin Derdindesin!” Neler Oluyor?
En son olarak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde bulunan Fahriye Evcen, bebek haberinden sonra diziden ayrılma kararı almıştı. Başarılı oyuncu Fahriye Evcen’in şimdilerde ikinci bebeğini kucağına almak için gün saydığı biliniyordu. Güzeller güzeli oyuncu Fahriye Evcen’in kocası Burak Özçivit’e yaptıklarıyla ağızların açık kalmasına neden oldu. Twitter’ı adeta yıkan Fahriye Evcen’e sevenleri ise “Ablam doğuracaksın! Neyin derdindesin” yorumlarında bulundular! İşte merak edilen tüm detaylar…
Karan’ın doğumundan sonra uzun bir süre ekranlarda görünmeyen Fahriye Evcen, tam ekranlara geri döndü derken yeniden bebek haberini vermişti. Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Akça Hatun karakterine hayat veren güzel oyuncu, yine muhteşem yeteneklerini sergilemişti. Başarılı oyuncu Fahriye Evcen’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşımsa şok etkisi yaratmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.