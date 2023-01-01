- 01 Oca 2023 - 21:59

Murat Boz'un Saçlarına Ne Oldu! Protezi Çıkardı Mı? Son Görüntüsü Şok Etti! Yaptığı, Ettiği Bir Şey Yok Ama Duymadığı Söz Kalmadı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Murat Boz, hayatı boyunca böyle linç yemedi. Yaptığı ettiği bir şey yoktu ama denilmeyen söz kalmadı. Gündemi sallayıp geçen Murat Boz, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Peki, Murat Boz neden bu kadar linç yedi?

Hem özel hayatıyla hem iş dünyasıyla hem de duruşuyla çok konuşulan ünlülerden sadece bir tanesi olan Murat Boz, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programı için sevenlerinin karşına geçmişti. Jüri olarak bulunan Murat Boz, hal ve hareketleriyle gönüllerde taht kurmuştu ama bir şey dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2023 - 21:59 Ankara- Yaşam

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