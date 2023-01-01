Murat Boz'un Saçlarına Ne Oldu! Protezi Çıkardı Mı? Son Görüntüsü Şok Etti! Yaptığı, Ettiği Bir Şey Yok Ama Duymadığı Söz Kalmadı!

Hem özel hayatıyla hem iş dünyasıyla hem de duruşuyla çok konuşulan ünlülerden sadece bir tanesi olan Murat Boz, dün akşam ekranlara gelen O Ses Türkiye Yılbaşı programı için sevenlerinin karşına geçmişti. Jüri olarak bulunan Murat Boz, hal ve hareketleriyle gönüllerde taht kurmuştu ama bir şey dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!