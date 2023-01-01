- 01 Oca 2023 - 21:55 G: 02 Oca 2023 - 00:35

Migros Market Et, Kıyma ve Köfte Fiyatları Düştü! Dev İndirimi Bugün Başladı! Kıyma 149 TL, Köfte 38 TL, Sotelik Et 230 TL, Sucuk 64.90 TL …

Migros Market’ten muhteşem bir indirim duyurusu geldi. 10 yılda bir yaptığı indirim için yeni yılın ilk gününden düğmeye basan Migros Market; kırmızı et fiyatlarını diplere çekti. Kıymayı 149 TL’ye, köfteye 38 TL’ye sotelik eti 230 TL’ye satışa çıkaran Migros Market, daha nice kırmızı et ürünlerinde muhteşem bir indirim yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Uzun bir süredir beklenen kampananın altına imzasını atan Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yılbaşı indirimiyle mağazalarını ağzına kadar dolduran Migros Market şimdide kırmızı et almak isteyip; fiyatların yüksekliğinden şikayet edenlerin kanayan yarasına merhem oldu. Peki, Migros Market hangi ürünlerde muhteşem indirim başlattı?

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01 Oca 2023 - 21:55 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
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A101 Market Yılın Son Büyük İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı 69 TL, Nohut 29 TL, Zeytin 21 TL, Peynir 37 TL…
Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı! mask
Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı!
Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı! mask
Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı!
CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu… mask
CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu…
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL… mask
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL…
Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin! mask
Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin!
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış! mask
Migros Market’ten İndirim Bombasını Patlattı! Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Deterjan, Peynir… A’dan Z’ye Her Şey %50 İndirimle… Kapış Kapış!
Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü! mask
Gratis %50 İndirim Ne Zaman, Başladı Mı? Kaos Çıkaracak İndirimler Başladı! Saç Fırçası, Allık, Rimel, Eyeliner, Fondöten Fiyatları 30 Liranın Altına Düştü!
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL… mask
Tarım Kredi Market İndirim Füzesini Gönderdi! Binlerce Ürün 40 Liranın Altında! Tavuk 31 TL, Peynir 29 TL, Zeytin 34 TL…
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor… mask
Tarım Kredi Market Son 10 Yılın En Büyük İndirimini Başlattı! Ayçiçek Yağı, Peynir, Reçel… Hepsi Yarı Fiyatına! Kapış Kapış Alınıyor…
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