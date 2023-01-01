Migros Market Et, Kıyma ve Köfte Fiyatları Düştü! Dev İndirimi Bugün Başladı! Kıyma 149 TL, Köfte 38 TL, Sotelik Et 230 TL, Sucuk 64.90 TL …
Migros Market’ten muhteşem bir indirim duyurusu geldi. 10 yılda bir yaptığı indirim için yeni yılın ilk gününden düğmeye basan Migros Market; kırmızı et fiyatlarını diplere çekti. Kıymayı 149 TL’ye, köfteye 38 TL’ye sotelik eti 230 TL’ye satışa çıkaran Migros Market, daha nice kırmızı et ürünlerinde muhteşem bir indirim yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Uzun bir süredir beklenen kampananın altına imzasını atan Migros Market, dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yılbaşı indirimiyle mağazalarını ağzına kadar dolduran Migros Market şimdide kırmızı et almak isteyip; fiyatların yüksekliğinden şikayet edenlerin kanayan yarasına merhem oldu. Peki, Migros Market hangi ürünlerde muhteşem indirim başlattı?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.