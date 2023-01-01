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01 Oca 2023 - 21:55

Migros Market Et, Kıyma ve Köfte Fiyatları Düştü! Dev İndirimi Bugün Başladı! Kıyma 149 TL, Köfte 38 TL, Sotelik Et 230 TL, Sucuk 64.90 TL …

Migros Market’ten muhteşem bir indirim duyurusu geldi. 10 yılda bir yaptığı indirim için yeni yılın ilk gününden düğmeye basan Migros Market; kırmızı et fiyatlarını diplere çekti. Kıymayı 149 TL’ye, köfteye 38 TL’ye sotelik eti 230 TL’ye satışa çıkaran Migros Market, daha nice kırmızı et ürünlerinde muhteşem bir indirim yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…