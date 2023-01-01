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01 Oca 2023 - 21:55

Migros Market Et ve Kıyma Fiyatlarını Düşürdü! Yeni İndirimi Başlattı! Kırmızı Et Fiyatları Diplerde; Kıyma 149 TL, Köfte 38 TL, Sotelik Et 230 TL…

Migros Market’ten muhteşem bir indirim duyurusu geldi. 10 yılda bir yaptığı indirim için yeni yılın ilk gününden düğmeye basan Migros Market; kırmızı et fiyatlarını diplere çekti. Kıymayı 149 TL’ye, köfteye 38 TL’ye sotelik eti 230 TL’ye satışa çıkaran Migros Market, daha nice kırmızı et ürünlerinde muhteşem bir indirim yaptı. İşte merak edilen tüm detaylar…