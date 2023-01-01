İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı…

Kısa bir süre önce “Yaz Gülü” isimli bir şarkı çıkararak; hayranlarından olumlu dönüşler alan İrem Derici’nin, konserlerinde şarkılarını seslendirmişti. Yeni yıla sahnede giren İrem Derici, giymiş olduğu kıpkırmızı sütyeniyle nefesleri kökten kesti. Muhteşem fiziğini bir kez daha sergileyen İrem Derici, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte İrem Derici’nin gündeme bomba gibi düşen o muhteşem kareleri…

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