İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı…
Şarkılarıyla kulakların pasını silen İrem Derici, kıpkırmızı sütyeniyle resmen nefesleri kesti. “Libidomuz yükseldi” yorumlarını alan İrem Derici, fiziğiyle yangın yerine çevirdi! Cesaretini bir kez daha kanıtlayan İrem Derici’nin bu hallerine takipçileri ise binlerce yorum ve beğenide bulundu. Alev alev yakan İrem Derici’ye takipçileri ise binlerce beğenide bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Kısa bir süre önce “Yaz Gülü” isimli bir şarkı çıkararak; hayranlarından olumlu dönüşler alan İrem Derici’nin, konserlerinde şarkılarını seslendirmişti. Yeni yıla sahnede giren İrem Derici, giymiş olduğu kıpkırmızı sütyeniyle nefesleri kökten kesti. Muhteşem fiziğini bir kez daha sergileyen İrem Derici, bir bakanı bir daha baktırdı. İşte İrem Derici’nin gündeme bomba gibi düşen o muhteşem kareleri…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.