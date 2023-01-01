- 01 Oca 2023 - 17:27 G: 01 Oca 2023 - 17:44

60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor…

Kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük kocasıyla evlenen Seda Sayan, tepeden tırnağa transparan kıyafetiyle ortalığı cayır cayır yaktı. “Sen nasıl 60 yaşındasın be” yorumlarını alan Seda Sayan’ın bu hallerini görenlerse Çağlar Ökten’in hayran hayran bakacağına dair düşüncelerini dile getirdiler. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?

14 Şubat Sevgililer Günü’nde evlenme teklifi alan Seda Sayan, biricik aşkına “Evet” demişti. Nisan ayında yeniden evlenme kararı almıştı. Oğulcan Engin, Seda Sayan’ın düğününde boy göstermemişti. Sevgilisi Miray Daner’le birlikte ciğer yiyen Oğulcan Engin, annesinin düğününde boy göstermeyince kafalar karışmıştı. Şimdilerde kocasıyla mutlu huzurlu olan Seda Sayan’ın tepeden tırnağa transparan kıyafetiyle nefesleri kesti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2023 - 17:27 Ankara- Yaşam

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