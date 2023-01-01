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01 Oca 2023 - 17:27

60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor…

Kısa bir süre önce kendisinden 25 yaş küçük kocasıyla evlenen Seda Sayan, tepeden tırnağa transparan kıyafetiyle ortalığı cayır cayır yaktı. “Sen nasıl 60 yaşındasın be” yorumlarını alan Seda Sayan’ın bu hallerini görenlerse Çağlar Ökten’in hayran hayran bakacağına dair düşüncelerini dile getirdiler. Peki, Seda Sayan nasıl bir paylaşımda bulundu?