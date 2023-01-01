Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!”

12 Aralık tarihinde ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Televizyon kanallarında yasaklanan evlilik programlarından dolayı artık dijital ekranlarda yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında bulunan Aybüke ve Tolga ilişkisi ise çok konuşulanlar arasında boy gösteriyor. Sosyal medyada atılan bir tweetse ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…

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