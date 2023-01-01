Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!”
Youtube ekranlarına damgasını vuran Kısmetse Olur’da skandal bir olay yaşandı. Tolga, yaşadığı ihaneti kaldıramadı! Öyle bir görüntüyle karşılaştı ki, görenler “Rönesans tablosu” yorumlarında bulundu. İkiliyi yan yana görenler ise “Yazıklar olsun” demeden yapamadı. Sosyal medyayı sallayan Tolga ve Aybüke ilişkisi, sevenlerini adeta çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
12 Aralık tarihinde ekranlara gelmeye başlayan Kısmetse Olur yarışmasında yaşananlar seyircileri ekranlara kilitliyor. Televizyon kanallarında yasaklanan evlilik programlarından dolayı artık dijital ekranlarda yayınlanan Kısmetse Olur yarışmasında bulunan Aybüke ve Tolga ilişkisi ise çok konuşulanlar arasında boy gösteriyor. Sosyal medyada atılan bir tweetse ortalığın karışmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.