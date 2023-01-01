- 01 Oca 2023 - 18:28 G: 01 Oca 2023 - 18:42

Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Gönül Dağı’nda Dilek’in defteri yavaş yavaş kapatılmaya başlandı. Taner’in yeni aşkını görenlerse Dilek’in mezarda ters döneceğine dair yorumlarda bulundu. Öyle bir olay yaşanacak ki, seyirciler “Bu kadarı da pes” diyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Semih Ertürk, Hazal Çağlar, Nazlı Pınar Kaya ve Cihat Süvarioğlu gibi birbirinden muhteşem oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olma özelliğini taşıyan Gönül Dağı’nda Taner cephesinde artık yeni gelişmeler yaşanacaktı. Taner’in Dilek’ten sonra kalbine açacağı ismi duyanlar ise ikiye bölündü. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2023 - 18:28 Ankara- Yaşam

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