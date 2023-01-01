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01 Oca 2023 - 18:28

Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olmayı başarmış olan Gönül Dağı’nda Dilek’in defteri yavaş yavaş kapatılmaya başlandı. Taner’in yeni aşkını görenlerse Dilek’in mezarda ters döneceğine dair yorumlarda bulundu. Öyle bir olay yaşanacak ki, seyirciler “Bu kadarı da pes” diyecek! İşte merak edilen tüm detaylar…