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01 Oca 2023 - 20:41

İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme…

Düzenli olarak tükettiğiniz bir ilaç varsa; ilaç kullanımından sonra neleri yememeniz gerektiğiniz biliyorsunuzdur. Mesela alkol tüketmemelisiniz… Peki ya başka? İlaç içtikten sonra bu besinlerden bir tanesini bile tüketiyorsanız büyük geçmiş olsun. Birçok ürün en az 12 saat sonra alınmalı! Ölümcül son ve zehirlenmeye neden olan ilaç sonrası kullanılan besinler hakkında, sizlere önemli bir makale hazırlamak istedik. İşte merak edilen tüm detaylar…