- 01 Oca 2023 - 20:41 G: 01 Oca 2023 - 20:42

İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme…

Düzenli olarak tükettiğiniz bir ilaç varsa; ilaç kullanımından sonra neleri yememeniz gerektiğiniz biliyorsunuzdur. Mesela alkol tüketmemelisiniz… Peki ya başka? İlaç içtikten sonra bu besinlerden bir tanesini bile tüketiyorsanız büyük geçmiş olsun. Birçok ürün en az 12 saat sonra alınmalı! Ölümcül son ve zehirlenmeye neden olan ilaç sonrası kullanılan besinler hakkında, sizlere önemli bir makale hazırlamak istedik. İşte merak edilen tüm detaylar…

Bağırsaklarda ve karaciğerde parçalanıp kana karışan besin ve ilaçlar hayatınız için önemlidir. Günlük olarak tükettiğiniz birçok yiyecek ve içecek; ilaç kullanımından sonra tehlikeli olabilir. İlaç sonrasında aldığınız besinler; ilacın etkisini azaltıp çoğaltabiliyor. Peki, nedir bu ilaç sonrasında kullanılmaması gereken besinler?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Oca 2023 - 20:41 Ankara- Yaşam

# SAĞLIK HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Buzdolabında Bu Yiyecekler Varsa Geçmiş Olsun! Bundan Sonra Geri Dönüşü Yok; Hastalık Sahibi Olacaksınız… Hemen Dışarı Çıkarın! Kimse Bilmiyor… mask
Buzdolabında Bu Yiyecekler Varsa Geçmiş Olsun! Bundan Sonra Geri Dönüşü Yok; Hastalık Sahibi Olacaksınız… Hemen Dışarı Çıkarın! Kimse Bilmiyor…
Bu Otu Yiyenin Başına Hastalık Gelmez! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Uzmanlar “Dünyada Bir Tane Daha Yok” Diyor! Meğer O… mask
Bu Otu Yiyenin Başına Hastalık Gelmez! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Uzmanlar “Dünyada Bir Tane Daha Yok” Diyor! Meğer O…
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir Nasıl Tedavi Edilir? Stres Tepkileri Nelerdir? Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Dikkat! mask
Travma Sonrası Stres Bozukluğu Nedir Nasıl Tedavi Edilir? Stres Tepkileri Nelerdir? Travma Sonrası Stres Bozukluğuna Dikkat!
Pankreas Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmeli? mask
Pankreas Kanseri Nedir? Belirtileri Nelerdir? Nelere Dikkat Edilmeli?
Temel Reis’in Neden Ispanağa Dadandığı Belli Oldu! Yok Yok, Çocuklu Ailelerin Dikkatine! Sakın Ama Sakın İhmal Etmeyin! Faydaları Saymakla Bitmez… mask
Temel Reis’in Neden Ispanağa Dadandığı Belli Oldu! Yok Yok, Çocuklu Ailelerin Dikkatine! Sakın Ama Sakın İhmal Etmeyin! Faydaları Saymakla Bitmez…
Tiroid Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelerden Uzak Durmalı? Nelere Dikkat Etmeli? mask
Tiroid Hastaları Nasıl Beslenmeli? Nelerden Uzak Durmalı? Nelere Dikkat Etmeli?
Baldır Kasın Ağrısına Dikkat! Baldır Kası Neden Ağrır? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Baldır Kasın Ağrısına Dikkat! Baldır Kası Neden Ağrır? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Vücutta Ben Neden Çıkar? Nasıl Geçer? Kanser Habercisi mi? Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Detaylar... mask
Vücutta Ben Neden Çıkar? Nasıl Geçer? Kanser Habercisi mi? Nelere Dikkat Edilmeli? İşte Detaylar...
Vitamin Eksikliği Nedenleri Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli? mask
Vitamin Eksikliği Nedenleri Nedir? Nelere Dikkat Edilmeli?
Uzun Kış Akşamlarında Açlık Krizlerini Nasıl Önleriz? Nelere Dikkat Etmeliyiz? mask
Uzun Kış Akşamlarında Açlık Krizlerini Nasıl Önleriz? Nelere Dikkat Etmeliyiz?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız! mask
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme… mask
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme…
Eren Bülbül'ün Doğum ve Vefat Tarihi Ne Zaman? Eren Bülbül Kimdir, Kaç Yaşında, Nerede, Nasıl Şehit Oldu? Eren bülbül Şehitliği ve Mezarlığı Nerede? mask
Eren Bülbül'ün Doğum ve Vefat Tarihi Ne Zaman? Eren Bülbül Kimdir, Kaç Yaşında, Nerede, Nasıl Şehit Oldu? Eren bülbül Şehitliği ve Mezarlığı Nerede?
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu… mask
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu…
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL