İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme…
Düzenli olarak tükettiğiniz bir ilaç varsa; ilaç kullanımından sonra neleri yememeniz gerektiğiniz biliyorsunuzdur. Mesela alkol tüketmemelisiniz… Peki ya başka? İlaç içtikten sonra bu besinlerden bir tanesini bile tüketiyorsanız büyük geçmiş olsun. Birçok ürün en az 12 saat sonra alınmalı! Ölümcül son ve zehirlenmeye neden olan ilaç sonrası kullanılan besinler hakkında, sizlere önemli bir makale hazırlamak istedik. İşte merak edilen tüm detaylar…
Bağırsaklarda ve karaciğerde parçalanıp kana karışan besin ve ilaçlar hayatınız için önemlidir. Günlük olarak tükettiğiniz birçok yiyecek ve içecek; ilaç kullanımından sonra tehlikeli olabilir. İlaç sonrasında aldığınız besinler; ilacın etkisini azaltıp çoğaltabiliyor. Peki, nedir bu ilaç sonrasında kullanılmaması gereken besinler?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.