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01 Oca 2023 - 20:41

Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından sadece bir tanesi olan Kısmetse Olur’da öne çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal’ın intihar ettiğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Twitter’ı adeta yıkan Aybüke Çangal’ın son paylaşımı ise ortalığı kattı karıştırdı. Öykü Serter ise tüm bu iddialara karşı sessizliğini sürdürmeye devam etti. İşte merak edilen tüm detaylar…