Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından sadece bir tanesi olan Kısmetse Olur’da öne çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal’ın intihar ettiğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Twitter’ı adeta yıkan Aybüke Çangal’ın son paylaşımı ise ortalığı kattı karıştırdı. Öykü Serter ise tüm bu iddialara karşı sessizliğini sürdürmeye devam etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
12 Aralık’tan bu yana ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerden bir tanesi de kuşkusuz Aybüke Çangal oluyordu. Gerek sosyal medya fenomeni olmasından gerekse Tolga Kandemir’le olan inişli çıkışlı ilişkilerinden dolayı gündemden düşmek nedir bilmeyene Kısmetse Olur yarışmacının intihar ettiğine dair iddialar gündemi salladı geçti. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.