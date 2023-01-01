- 01 Oca 2023 - 20:41 G: 01 Oca 2023 - 20:42

Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından sadece bir tanesi olan Kısmetse Olur’da öne çıkan isimlerden bir tanesi olan Aybüke Çangal’ın intihar ettiğine dair iddialar gündeme gelmeye başladı. Twitter’ı adeta yıkan Aybüke Çangal’ın son paylaşımı ise ortalığı kattı karıştırdı. Öykü Serter ise tüm bu iddialara karşı sessizliğini sürdürmeye devam etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

12 Aralık’tan bu yana ekranlarda fırtınalar estiren Kısmetse Olur yarışmasında öne çıkan isimlerden bir tanesi de kuşkusuz Aybüke Çangal oluyordu. Gerek sosyal medya fenomeni olmasından gerekse Tolga Kandemir’le olan inişli çıkışlı ilişkilerinden dolayı gündemden düşmek nedir bilmeyene Kısmetse Olur yarışmacının intihar ettiğine dair iddialar gündemi salladı geçti. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Oca 2023 - 20:41 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu… mask
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu…
Esra Erol’da Cinnet Geçirten Olay! Şiddete Uğradı, Evden Atıldı; Canlı Yayında Doğuma Gitti! Esra Erol Ne Yapacağını Şaşırdı… mask
Esra Erol’da Cinnet Geçirten Olay! Şiddete Uğradı, Evden Atıldı; Canlı Yayında Doğuma Gitti! Esra Erol Ne Yapacağını Şaşırdı…
İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı… mask
İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı…
60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor…
Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!” mask
Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!”
Karnı Burnunda Fahriye Evcen, Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; “Ablam Doğuracaksın! Neyin Derdindesin!” Neler Oluyor? mask
Karnı Burnunda Fahriye Evcen, Kocasına Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Twitter Yıkılıyor; “Ablam Doğuracaksın! Neyin Derdindesin!” Neler Oluyor?
Murat Boz Hayatı Boyunca Böyle Linç Yemedi! Yaptığı, Ettiği Bir Şey Yok Ama Duymadığı Söz Kalmadı! Neler Oldu Neler… mask
Murat Boz Hayatı Boyunca Böyle Linç Yemedi! Yaptığı, Ettiği Bir Şey Yok Ama Duymadığı Söz Kalmadı! Neler Oldu Neler…
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız! mask
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme… mask
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme…
Eren Bülbül'ün Doğum ve Vefat Tarihi Ne Zaman? Eren Bülbül Kimdir, Kaç Yaşında, Nerede, Nasıl Şehit Oldu? Eren bülbül Şehitliği ve Mezarlığı Nerede? mask
Eren Bülbül'ün Doğum ve Vefat Tarihi Ne Zaman? Eren Bülbül Kimdir, Kaç Yaşında, Nerede, Nasıl Şehit Oldu? Eren bülbül Şehitliği ve Mezarlığı Nerede?
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu… mask
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu…
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL