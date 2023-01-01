Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 4 yıl boyunca emek verdiği Mert Yazıcıoğlu’yla olan aşkını bir çırpıda unuttu. Göğüs dekoltesiyle ortalığı yangın yerine çeviren Afra Saraçoğlu’un bu karelerine sevenleri ise “Mert neyi kaybettiğine dön bak” yorumları yapıldı. Peki, Afra Saraçoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?
Gerçek bir hikayeden uyarlanan Yalı Çapkını dizisinin başrollerinde ise Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ gibi birbirinden başarılı oyuncular bulunuyor. Her bölümleri büyük bir keyifle izlenen Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu’nun sosyal medya üzerinden yapmış olduğu dekolteli kareler başları döndürmeye yetti. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.