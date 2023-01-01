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01 Oca 2023 - 20:41

Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”

Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu, 4 yıl boyunca emek verdiği Mert Yazıcıoğlu’yla olan aşkını bir çırpıda unuttu. Göğüs dekoltesiyle ortalığı yangın yerine çeviren Afra Saraçoğlu’un bu karelerine sevenleri ise “Mert neyi kaybettiğine dön bak” yorumları yapıldı. Peki, Afra Saraçoğlu nasıl bir paylaşımda bulundu?