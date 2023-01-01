- 01 Oca 2023 - 21:04

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterinin derinlikleri ilk kez ortaya çıktı. Aklınızı yitirmenize neden olacak kadar bir yük yüklemiş olan Ömer hakkında çıkan o gerçeği duyanların ağzı yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Kızılcık Şerbeti dizisinin her bölümü bir öncekinden daha heyecanlı geçiyordu. Hikayenin yavaş yavaş hız kazandığı Kızılcık Şerbeti dizisinde; seyircileri derinden etkileyen bir olay yaşandı! Ömer cephesinden çatlak veren bu sızıntı herkesi şok etti. İşte merak edilen tüm detaylar…

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01 Oca 2023 - 21:04 Ankara- Yaşam

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