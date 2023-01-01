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01 Oca 2023 - 21:04

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer…

Show TV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti dizisinde Ömer karakterinin derinlikleri ilk kez ortaya çıktı. Aklınızı yitirmenize neden olacak kadar bir yük yüklemiş olan Ömer hakkında çıkan o gerçeği duyanların ağzı yarım metre açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…