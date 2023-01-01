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01 Oca 2023 - 21:11

Kısmetse Olur Ayça Çıldırdı! Cansel’i Yerden Yere Vurdu; “Çıngıraklı Yılan!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı… “Kraliçe Geri Döndü!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da adını “Kraliçe” olarak duyuran Ayça Ekin Begen adeta çıldırdı. Yeni yarışmacılardan olan Cansel’i yerden yere vuran Ayça Ekin Begen daha fazla dayanamadı ve “Çıngıraklı yılansın sen” yorumlarında bile bulundu. Yeniden kraliçenin döndüğünü gösteren Ayça Ekin Begen, Kısmetse Olur izleyicisini ayağa kaldırmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…