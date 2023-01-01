Kısmetse Olur Ayça Çıldırdı! Cansel’i Yerden Yere Vurdu; “Çıngıraklı Yılan!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı… “Kraliçe Geri Döndü!”
Kanal D ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da adını “Kraliçe” olarak duyuran Ayça Ekin Begen adeta çıldırdı. Yeni yarışmacılardan olan Cansel’i yerden yere vuran Ayça Ekin Begen daha fazla dayanamadı ve “Çıngıraklı yılansın sen” yorumlarında bile bulundu. Yeniden kraliçenin döndüğünü gösteren Ayça Ekin Begen, Kısmetse Olur izleyicisini ayağa kaldırmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…
Youtube ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da aşklar ve kaoslar başlamıştı. Eski sezonu aratmayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde bulunan Cansel Ayanoğlu hakkında eski yarışmacılardan Ayçaliçe’den bomba bir açıklama geldi. Adeta resti çeken Ayça Ekin Begen, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.