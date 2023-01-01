- 01 Oca 2023 - 21:11

Kısmetse Olur Ayça Çıldırdı! Cansel’i Yerden Yere Vurdu; “Çıngıraklı Yılan!” Sosyal Medya Ayağa Kalktı… “Kraliçe Geri Döndü!”

Kanal D ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Kısmetse Olur’da adını “Kraliçe” olarak duyuran Ayça Ekin Begen adeta çıldırdı. Yeni yarışmacılardan olan Cansel’i yerden yere vuran Ayça Ekin Begen daha fazla dayanamadı ve “Çıngıraklı yılansın sen” yorumlarında bile bulundu. Yeniden kraliçenin döndüğünü gösteren Ayça Ekin Begen, Kısmetse Olur izleyicisini ayağa kaldırmayı başardı. İşte merak edilen tüm detaylar…

Youtube ekranlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarmış olan Kısmetse Olur’da aşklar ve kaoslar başlamıştı. Eski sezonu aratmayan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü’nde bulunan Cansel Ayanoğlu hakkında eski yarışmacılardan Ayçaliçe’den bomba bir açıklama geldi. Adeta resti çeken Ayça Ekin Begen, sosyal medyanın sallanmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

01 Oca 2023 - 21:11 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer…
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız! mask
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu… mask
Masterchef Kıvanç’a Acun’dan 8,9 Şiddetinde Teklif! Bu Kez Biricik Aşkı Ayça Çağla Altunkaya İstedi! Milli Piyango Ona Vurdu…
Esra Erol’da Cinnet Geçirten Olay! Şiddete Uğradı, Evden Atıldı; Canlı Yayında Doğuma Gitti! Esra Erol Ne Yapacağını Şaşırdı… mask
Esra Erol’da Cinnet Geçirten Olay! Şiddete Uğradı, Evden Atıldı; Canlı Yayında Doğuma Gitti! Esra Erol Ne Yapacağını Şaşırdı…
İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı… mask
İrem Derici’den Kıpkırmızı Sütyeniyle Nefes Kesti! “Libidomuz Yükseldi!” Fiziğiyle Yangın Yerine Çevirdi; Bu Cesaret Kimsede Yok! Alev Alev Yaktı…
60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor… mask
60’lık Barbie Seda Sayan Tepeden Tırnağa Transparan Kıyafetiyle Ortamı Isıttı! “Sen Nasıl 60 Yaşındasın!” Çağlar Ökten Hayran Hayran Bakıyor…
Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!” mask
Kısmetse Olur Tolga İhaneti Kaldıramadı! Öyle Bir Görüntüyle Karşı Karşıya Kaldı Ki, Adeta Rönesans Tablosu… “Yazıklar Olsun!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer…
İbo Show Geleneklerini Yok Saydı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Kimse Gözlerini Alamadı! “Ablam Ne Yapıyorsun!” Büyük Krizden Sonra… mask
İbo Show Geleneklerini Yok Saydı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Kimse Gözlerini Alamadı! “Ablam Ne Yapıyorsun!” Büyük Krizden Sonra…
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor? mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu Büyük Kavga Ettiler! Evi Darmaduman Etti; Ortalık Cam Parçası… Her Bir Detayı Ortaya Çıktı! Neler Oluyor?
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!” mask
Afra Saraçoğlu 4 Yıllık Aşkını Bir Çırpıda Unuttu! Göğüs Dekoltesiyle Ortalığı Yangın Yerine Çevirdi! “Mert Neyi Kaybettiğine Dön Bak!”
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız! mask
Kısmetse Olur Aybüke İntihar mı Etti? Twitter Resmen Yıkılıyor; Son Paylaşımı Ortalığı Kattı Karıştırdı… Öykü Serter Yanıtsız!
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme… mask
İlaç İçtikten Sonra Bu İlaçları Kullanıyorsanız Geçmiş Olsun… En Az 12 Saat Boyunca Ağzınız Bile Değmemeli! Ölümcül Son ve Zehirlenme…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL