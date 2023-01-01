Müge Anlı’da Saç Baş Yolduran, Çıldırtan Olay! 40 Yıllık Eşini Bıraktı; Adını Sanını Bilmediği Adama Kaçtı… “Utanmanız Yok Mu?”

Programa katılan Ahmet Bey, 40 yıllık eşi Gülşen’in köylülerinden Hüseyin isimli bir şahsa kaçtığını ifade etti. 40 yıllık evliliklerini hiçe sayarak başka bir adama giden Gülşen Hanım’ın yayına bağlandığı dakikalarda yaşanan olaysa ağızları açık bıraktı. 3 çocuk, 12 torun sahibi olan kadının böyle bir şey yapması ise seyircilerin saçını başını yolmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?

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