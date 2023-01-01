Müge Anlı’da Saç Baş Yolduran, Çıldırtan Olay! 40 Yıllık Eşini Bıraktı; Adını Sanını Bilmediği Adama Kaçtı… “Utanmanız Yok Mu?”
ATV Ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Müge Anlı’da saç baş yolduran bir olay yaşandı. 40 yıllık eşini bırakıp; adını sanını bilmediği bir adama kaçan kadına tepkiler linç oldu yağdı. Canlı yayına bağlanan kadının itiraflarını duyan Müge Anlı ise “Şok oldum, ne diyeceğimi şaşırdım” ifadelerine yer verdi. Peki, neler oluyor?
Programa katılan Ahmet Bey, 40 yıllık eşi Gülşen’in köylülerinden Hüseyin isimli bir şahsa kaçtığını ifade etti. 40 yıllık evliliklerini hiçe sayarak başka bir adama giden Gülşen Hanım’ın yayına bağlandığı dakikalarda yaşanan olaysa ağızları açık bıraktı. 3 çocuk, 12 torun sahibi olan kadının böyle bir şey yapması ise seyircilerin saçını başını yolmasına neden oldu. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.