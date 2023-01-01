Ankara'da Yeni Dolandırıcılık Yöntemi! Yolun Ortasına Uzanmış, Yiyecekleri Dağılmış! Gören Duruyor...

Son günlerde Türkiye'de olduğu Ankara'da da dolandırıcılar vatandaşların iyi niyetini sömürerek çıkar sağlamaya devam etmekte. Bu yöntemlerin bir çoğu, bir çok kişinin başına gelmesine rağmen hala iyi niyetlerinin kurbanı oluyorlar. Peki nedir bu dolandırıcılık yöntemleri...

Dolandırıcılık, bir kişinin ya da bir grup kişinin bir başkasını ya da bir kuruluşu aldatmayı amaçlayan davranışlardır. Dolandırıcılık yöntemleri, dolandırıcıların kurbanlarını aldatmayı amaçlayan çeşitli yöntemlerdir. Bu yöntemler arasında şunlar yer alabilir:

Yolun Ortasına yatmış Simitleri yola savrulmuş İnsan Manzarası

Yalan söyleme: Dolandırıcılar, kurbanlarına yalan söyleyerek onları aldatabilir. Örneğin, bir dolandırıcı durumu hakkında bir kişiye, yalan söyleyerek veya göstererek onu ikna edebilir. Bu yöntemlerden bazıları, çöpten ekmek toplamak, yola boylu boyuna uzanıp hastanmış numarası, veya kör noktalarda aracınızı yardım bahanesiyle durdurup ucuz gümrük ürünleri satması veya memleketine gitmek için para istemesi gibi.... İhbar hattımız gelen resim ve görüntü, bir kez daha dikkatli olmamızın altını çizmekte...

Ankara'da son yaşanan dolandırıcılık oyunu ise görenleri şok etti. Ankara'nın Çankaya İncek bölgesinde yaşanan olayda yolun ortasına uzanmış ve elindeki simitler ise yolun ortasına dağılmış o görüntü artık duygu sömürünün zirvesini yaşattı. Bu durumu gören sürücüler doğal olarak yardım etme duygusu ile durarak yardım ederken kendisinden para istenmesi artık herkesi isyan ettirdi.

İşte Yaşanan diğer dolandırıcılık yöntemleri...

Hileli oyunlar: Dolandırıcılar, kurbanlarını hileli oyunlar oynayarak aldatabilir. Örneğin, bir dolandırıcı bir kart oyununda kurbanını yanıltarak kazanç sağlayabilir.

Sahte dokümanlar: Dolandırıcılar, kurbanlarına sahte dokümanlar göstererek onları aldatabilir. Örneğin, bir dolandırıcı bir bankaya bir sahte çek göstermesi, yada sahte doktor raporlarıyla yakınlarına para istemesi...

Güven oyunları: Dolandırıcılar, kurbanlarına güvendikleri bir kişi olmak gibi davranarak onları aldatabilir. Örneğin, bir dolandırıcı bir arkadaşının banka hesabına para yatırırken kurbanının hesabına yatırım yaptığını söyleyerek onu ikna edebilir.

Dolandırıcılık yöntemleri son derece çeşitlidir ve dolandırıcılar kurbanlarını aldatmak için çeşitli yöntemler kullanabilirler. Bu yüzden, dikkatli olmak ve güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek önemlidir.

Dijital dolandırıcılık yöntemleri

Dijital dolandırıcılık, internet ve diğer teknolojik araçları kullanarak yapılan dolandırıcılık türleridir. Bu tür dolandırıcılık yöntemleri arasında şunlar yer alabilir:

Phishing: Bu yöntemde dolandırıcılar, kurbanlarına sahte web siteleri ya da e-postalar göndererek onların kişisel bilgilerini çalmayı amaçlar. Örneğin, bir dolandırıcı kurbanına bir bankanın adını kullanarak bir e-posta göndererek, banka hesabı bilgilerini girmesi için ikna edebilir.

Malware: Bu yöntemde dolandırıcılar, kurbanlarının bilgisayarlarına zararlı yazılımlar yükleyerek onların bilgilerini çalmayı amaçlar. Örneğin, bir dolandırıcı kurbanının bilgisayarına bir virüs yükleyerek onun parolasını öğrenebilir.

Ransomware: Bu yöntemde dolandırıcılar, kurbanlarının bilgisayarlarına kilit koyarak onların bilgilerine erişimini engellerler. Dolandırıcılar, kurbanlarından para talep ederek bilgisayarlarının kilidini açmayı amaçlar.

Vishing: Bu yöntemde dolandırıcılar, kurbanlarına telefon aracılığıyla ulaşarak onların kişisel bilgilerini çalmayı amaçlar. Örneğin, bir dolandırıcı kurbanına bir bankanın adını kullanarak arama yaparak, banka hesabı bilgilerini girmesi için ikna edebilir.

Dijital dolandırıcılık yöntemleri giderek yaygınlaşmaktadır ve insanların internet ve diğer teknolojik araçları kullanırken dikkatli olmaları önemlidir. Güvenilir kaynaklardan bilgi edinmek ve kişisel bilgilerinizi paylaşmadan önce dikkatli bir şekilde düşünmek, dijital dolandırıcılıktan korunmada önemli rol oynayabilir.