Survivor 2023 Gizem Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gizem Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…

- 03 Oca 2023 - 08:29

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Acun Ilıcalı’nın Türk televizyonlarına kazandırmış olduğu birçok yarışma programından birisi olan ve senelerdir ekranda ki varlığını korumayı başaran Survivor yarışması, şu an yayında olmamasına rağmen çok konuşulmaya devam ediliyor. 2022 yılının haziran ayında tam 12 yıllık aranın ardından Nisa Bölükbaşı ile ikinci kez kadın şampiyon duyuran Survivor, şimdi de yeni sezonu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Son dönemlerin en popüler konu başlıklarından birisi olan Survivor 2023, Acun Ilıcalı’nın da açıklamalarından anlaşıldığı üzere yeni sezonunda konsept değişikliğine gidiyor. Açıklanan isimlere bakılacak olduğunda yarışmanın Ünlüler- Fenomenler konseptinde yayınlanacağı kesinleşirken Ilıcalı’nın yeni sezon için “zeka oyunları” ifadesini kullanmış olması, yarışma başlamamış olmasına rağmen gündemde sıklık ile hakkından söz edilmesini sağladı.

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03 Oca 2023 - 08:29 - Dizi Fragmanları

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