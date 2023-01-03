Survivor 2023 Gizem Avcı Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Gizem Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…
Acun Ilıcalı’nın Türk televizyonlarına kazandırmış olduğu birçok yarışma programından birisi olan ve senelerdir ekranda ki varlığını korumayı başaran Survivor yarışması, şu an yayında olmamasına rağmen çok konuşulmaya devam ediliyor. 2022 yılının haziran ayında tam 12 yıllık aranın ardından Nisa Bölükbaşı ile ikinci kez kadın şampiyon duyuran Survivor, şimdi de yeni sezonu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Son dönemlerin en popüler konu başlıklarından birisi olan Survivor 2023, Acun Ilıcalı’nın da açıklamalarından anlaşıldığı üzere yeni sezonunda konsept değişikliğine gidiyor. Açıklanan isimlere bakılacak olduğunda yarışmanın Ünlüler- Fenomenler konseptinde yayınlanacağı kesinleşirken Ilıcalı’nın yeni sezon için “zeka oyunları” ifadesini kullanmış olması, yarışma başlamamış olmasına rağmen gündemde sıklık ile hakkından söz edilmesini sağladı.
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03 Oca 2023 - 08:29 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.