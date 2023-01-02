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02 Oca 2023 - 10:35

Survivor 2023 Gizem Avcı Kimdir? Gizem Avcı Kaç Yaşındadır, Nerelidir? Gizem Avcı Evli mi, Bekar mı? Gizem Avcı’nın Instagram Hesabı…

Acun Ilıcalı’nın Türk televizyonlarına kazandırmış olduğu birçok yarışma programından birisi olan ve senelerdir ekranda ki varlığını korumayı başaran Survivor yarışması, şu an yayında olmamasına rağmen çok konuşulmaya devam ediliyor. 2022 yılının haziran ayında tam 12 yıllık aranın ardından Nisa Bölükbaşı ile ikinci kez kadın şampiyon duyuran Survivor, şimdi de yeni sezonu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.