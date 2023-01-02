- 02 Oca 2023 - 10:48 G: 02 Oca 2023 - 10:55

Survivor 2023 Osman Can Kimdir, Kaç Yaşındadır? Osman Can’ın Memleketi Neresidir? Osman Can Evli mi, Bekar mı? Osman Can Instagram Hesabı…

2005 yılında Acun Ilıcalı’nın sunumu ile Star TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan Survivor yarışması, ilk yayın tarihi itibari ile reyting listelerinin üst sıralarında yer almayı başardı. Farklı konsepti, yarışmacıları ve eğlenceli parkurları ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmış olan yarışma programı, ilk yayın tarihinin üzerinden yaklaşık olarak 18 yıl geçmiş olmasına rağmen gündemde kalmaya ve izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediliyor.

2005 yılından bu yana yalnızca 1 yıllık bir ara veren onunda dışında kalan tüm yıllarda izleyicinin karşısına çıkan Survivor yarışması, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yarışma programlarından birisi olma başarısını da devam ettiriyor. 2022 sezonun tamamlanmasının hemen ardından yeni sezonu için hazırlıklara başlayan ve bu sene farklı bir konsept ile izleyicinin karşısına çıkacağı ileri sürülen fenomen yarışma programı, yeni gelişmeleri ile basında yer almaya başladı.

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02 Oca 2023 - 10:48 - Dizi Fragmanları

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