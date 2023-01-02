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02 Oca 2023 - 10:53

Çocuklu Ailelere En Az 3.300 TL Ödeme! Resmi Gazete Duyuruldu; Çocuğunuzun Okula Gitmesi İlk Şart! Milyonlarca Kişi Başvuruyor…

Çocuklu ailelere en az 3.300 TL ödeme verileceği ilk kez açılandı. Resmi gazetede duyurulan bu durum; yüzleri güldürdü. Çocuğunuzun okula gitmesi ise ilk şart olarak açıklandı. Milyonlarca kişinin başvurduğu bu ödemeler hakkında geniş çaplı bilgiyi sizler için ayarladık. İşte merak edilen tüm detaylar…