- 02 Oca 2023 - 10:53 G: 02 Oca 2023 - 10:59

Çocuklu Ailelere En Az 3.300 TL Ödeme! Resmi Gazete Duyuruldu; Çocuğunuzun Okula Gitmesi İlk Şart! Milyonlarca Kişi Başvuruyor…

Çocuklu ailelere en az 3.300 TL ödeme verileceği ilk kez açılandı. Resmi gazetede duyurulan bu durum; yüzleri güldürdü. Çocuğunuzun okula gitmesi ise ilk şart olarak açıklandı. Milyonlarca kişinin başvurduğu bu ödemeler hakkında geniş çaplı bilgiyi sizler için ayarladık. İşte merak edilen tüm detaylar…

Geçtiğimiz günlerde yapılan Kabine Toplantısı’ndan hemen sonra açıklamalarda bulunan Recep Tayyip Erdoğan, önemli konularda açıklamalarda bulunmuştu. Asgari ücretin 8.506 TL olduğunu açıklayan Recep Tayyip Erdoğan, sadece bunlarla kalmadı, çocuğu ilkokul, lise ve üniversite öğrencisi olan ailelere müjdeli haberi duyurdu. Peki, neler oluyor?

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02 Oca 2023 - 10:53 Ankara- Yaşam

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