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02 Oca 2023 - 11:27

Kısmetse Olur Cansel’in Kıyafeti Ödediği Para Yenilir Yutulur Değil! Maddiyat Diye Çıldırıyordu; Sebebi Belli Oldu! “Kaç Yetimin Hakkı Var!”

Youtube ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan Kısmetse Olur’da öne çıkan isimlerden biri olan Cansel’in kıyafetlere ödediği para yenilir yutulur gibi değil! Maddiyat diye çıldıran Cansel Ayanoğlu’nun sebebi belli oldu. Birçok kişi ise bu duruma; “Kaç yetimin hakkı var” ifadelerine yer verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…