Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak? Ankara TOKİ Kura Çekimlerinde Son Dakika! Tarihler Belli Oldu…
Kur farkı, yüksek enflasyon ve daha pek çok faktörün de etkisi ile 2022 yılı boyunca zamlı fiyatlardan satışa sunulmuş olan sıfır konutlar, ikinci el konut piyasasını da direkt olarak etkiledi. Birçok faktörün etkisi ile rekor fiyatlara yükselen ve bu sebep ile de yeni dönemde ev sahibi olmayı planlayan milyonlarca kişiyi hayal kırıklığına uğratan gayrimenkul piyasası, hükümet yetkililerini harekete geçirdi.
Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut projesi, vatandaşların başvurularına açıldı.
Eylül ayında başvurulara açılmış olan TOKİ sosyal konu projesi, ekim ayının sonu itibari ile son başvuruları kabul etti. Projenin ilk etabında İlk Evim, İlk İş Yerim hedefini yerine getirecek olan TOKİ, bu kapsamda kura çekimlerine de başladı. 2022 yılının sonuna doğru başlamış olan çekimler son sürat devam ederken Ankara ilinde kura çekiminin ne zaman yapılacağı, çekimlerin hangi ilçeler için planlanacağı merak konusu oldu.
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02 Oca 2023 - 11:59 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.