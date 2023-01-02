Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak? Ankara TOKİ Kura Çekimlerinde Son Dakika! Tarihler Belli Oldu…

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut projesi, vatandaşların başvurularına açıldı.

Eylül ayında başvurulara açılmış olan TOKİ sosyal konu projesi, ekim ayının sonu itibari ile son başvuruları kabul etti. Projenin ilk etabında İlk Evim, İlk İş Yerim hedefini yerine getirecek olan TOKİ, bu kapsamda kura çekimlerine de başladı. 2022 yılının sonuna doğru başlamış olan çekimler son sürat devam ederken Ankara ilinde kura çekiminin ne zaman yapılacağı, çekimlerin hangi ilçeler için planlanacağı merak konusu oldu.

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