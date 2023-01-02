- 02 Oca 2023 - 11:59 G: 02 Oca 2023 - 12:05

Ankara TOKİ Kura Çekimi Ne Zaman Yapılacak? Ankara TOKİ Kura Çekimlerinde Son Dakika! Tarihler Belli Oldu…

Kur farkı, yüksek enflasyon ve daha pek çok faktörün de etkisi ile 2022 yılı boyunca zamlı fiyatlardan satışa sunulmuş olan sıfır konutlar, ikinci el konut piyasasını da direkt olarak etkiledi. Birçok faktörün etkisi ile rekor fiyatlara yükselen ve bu sebep ile de yeni dönemde ev sahibi olmayı planlayan milyonlarca kişiyi hayal kırıklığına uğratan gayrimenkul piyasası, hükümet yetkililerini harekete geçirdi.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut projesi, vatandaşların başvurularına açıldı.

Eylül ayında başvurulara açılmış olan TOKİ sosyal konu projesi, ekim ayının sonu itibari ile son başvuruları kabul etti. Projenin ilk etabında İlk Evim, İlk İş Yerim hedefini yerine getirecek olan TOKİ, bu kapsamda kura çekimlerine de başladı. 2022 yılının sonuna doğru başlamış olan çekimler son sürat devam ederken Ankara ilinde kura çekiminin ne zaman yapılacağı, çekimlerin hangi ilçeler için planlanacağı merak konusu oldu.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

02 Oca 2023 - 11:59 - Gündem

# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Haber; Pursaklar'da Yenilenen Park Altınova Mahallesine Çok Yakıştı... mask
Ankara Haber; Pursaklar'da Yenilenen Park Altınova Mahallesine Çok Yakıştı...
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte... mask
Ankara Haber; Keçiören Huzurevinde Yeni Yıl Coşkusu! Başkan Altınok Asırlık Çınarlarla Birlikte...
Ankara Haber; Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda Restorasyon Çalışmaları Başlıyor! Tarih Yeniden Canlanıyor! mask
Ankara Haber; Gölbaşı Hallaçlı Mehmet Ağa Konağı’nda Restorasyon Çalışmaları Başlıyor! Tarih Yeniden Canlanıyor!
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz! mask
Ankara Haber; Kahramankazan Belediye Başkanı Oğuz; Bir Eser, Bir İz Bırakmak İstiyoruz!
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı! mask
Ankara Haber; Sincan Belediyespor Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı!
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim! mask
Ankara Haber; Altındağ Zabıtası Görev Başında! Ekipler Fırınlara Sıkı Denetim!
Ankara Haber; ANKESOB Sincan'da Elektrikli Araçları Anlattı! mask
Ankara Haber; ANKESOB Sincan'da Elektrikli Araçları Anlattı!
Ankara Haber; Yılbaşı Gecesi Ankara'da EGO, Metro ve Ankaray Çalışma Saatleri Uzatıldı! Gece Saat; 03.00 Kadar Çalışıyor... mask
Ankara Haber; Yılbaşı Gecesi Ankara'da EGO, Metro ve Ankaray Çalışma Saatleri Uzatıldı! Gece Saat; 03.00 Kadar Çalışıyor...
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bir Sosyal Tesis Daha! Haymana Aile Yaşam Merkezi Yükseliyor... mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Bir Sosyal Tesis Daha! Haymana Aile Yaşam Merkezi Yükseliyor...
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı... mask
Ankara Haber; Sincan Yüzme Havuzlarına Kavuşuyor! Yeni Çimşit Mahallesi Yüzme Havuzu Tamamlandı...
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir? mask
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! 1 Ocak'ta Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Kontak Kapatma Zamanı Geldi… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! 1 Ocak'ta Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Kontak Kapatma Zamanı Geldi…
Ukraynalı Çocuklar Yeni Yılı Türkiye’deki Sıcak Yuvalarında Karşıladı! mask
Ukraynalı Çocuklar Yeni Yılı Türkiye’deki Sıcak Yuvalarında Karşıladı!
Tam Tamına 12.650 TL Maaş! O Belediye Milyonlarca Kişiyi Şok Etti; Toplantı Sonrası Karar Verildi! Öyle Bir Zam Geldi Ki… mask
Tam Tamına 12.650 TL Maaş! O Belediye Milyonlarca Kişiyi Şok Etti; Toplantı Sonrası Karar Verildi! Öyle Bir Zam Geldi Ki…
1 Ocak Eczaneler Açık mı, kaça kadar Açık? Eczanler 1 Ocak Pazar Günü Açık Mı? İşte Ankara Eczane Çalışma Saatleri! mask
1 Ocak Eczaneler Açık mı, kaça kadar Açık? Eczanler 1 Ocak Pazar Günü Açık Mı? İşte Ankara Eczane Çalışma Saatleri!
EYT İçin Sigorta Girişi Nasıl Geriye Çekilir? 8 Eylül 1999’dan Önce Sigorta Girişinin Formülü Belli Oldu! Hiç Kimse Bilmiyor Ama… mask
EYT İçin Sigorta Girişi Nasıl Geriye Çekilir? 8 Eylül 1999’dan Önce Sigorta Girişinin Formülü Belli Oldu! Hiç Kimse Bilmiyor Ama…
2022 Yılında Netflix’te En Çok Hangi Diziler İzlendi? Netflix’te Popüler Diziler Hangileri? mask
2022 Yılında Netflix’te En Çok Hangi Diziler İzlendi? Netflix’te Popüler Diziler Hangileri?
31 Aralık – 1 Ocak AVM’ler Açık Mı, Kapalı mı? 31 Aralık’ta AVM Çalışma Saatleri… mask
31 Aralık – 1 Ocak AVM’ler Açık Mı, Kapalı mı? 31 Aralık’ta AVM Çalışma Saatleri…
Benzine Bugün 84 Kuruş Zam Geliyor! 31 Aralık Aralık 2022 LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri… mask
Benzine Bugün 84 Kuruş Zam Geliyor! 31 Aralık Aralık 2022 LPG, Benzin ve Motorin Fiyatları Dudakları Uçuklattı! Araç Sahipleri…
Alkol ve Tütüne Zam Kesinleşti! Bundan Sonra Hem Eller Hem Cepler Yanacak! Son Dakika Bilgisi Resmen Geldi… mask
Alkol ve Tütüne Zam Kesinleşti! Bundan Sonra Hem Eller Hem Cepler Yanacak! Son Dakika Bilgisi Resmen Geldi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Kısmetse Olur Cansel’in Kıyafeti Ödediği Para Yenilir Yutulur Değil! Maddiyat Diye Çıldırıyordu; Sebebi Belli Oldu! “Kaç Yetimin Hakkı Var!” mask
Kısmetse Olur Cansel’in Kıyafeti Ödediği Para Yenilir Yutulur Değil! Maddiyat Diye Çıldırıyordu; Sebebi Belli Oldu! “Kaç Yetimin Hakkı Var!”
Hangi Burç Ocak Ayında Yepyeni Bir Kişi Olacak? Kimse Tanıyamayacak! İşte Karakterini ve Kişiliğini Değiştirecek Burçlar… mask
Hangi Burç Ocak Ayında Yepyeni Bir Kişi Olacak? Kimse Tanıyamayacak! İşte Karakterini ve Kişiliğini Değiştirecek Burçlar…
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir? mask
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?
Çocuklu Ailelere En Az 3.300 TL Ödeme! Resmi Gazete Duyuruldu; Çocuğunuzun Okula Gitmesi İlk Şart! Milyonlarca Kişi Başvuruyor… mask
Çocuklu Ailelere En Az 3.300 TL Ödeme! Resmi Gazete Duyuruldu; Çocuğunuzun Okula Gitmesi İlk Şart! Milyonlarca Kişi Başvuruyor…
Survivor 2023 Osman Can Kimdir, Kaç Yaşındadır? Osman Can’ın Memleketi Neresidir? Osman Can Evli mi, Bekar mı? Osman Can Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Osman Can Kimdir, Kaç Yaşındadır? Osman Can’ın Memleketi Neresidir? Osman Can Evli mi, Bekar mı? Osman Can Instagram Hesabı…
MTV Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi Nasıl Ödenir? Motorlu Taşıt Vergisini İnternetten Nasıl Öderim? mask
MTV Borç Sorgulama Nasıl Yapılır? Motorlu Taşıt Vergisi Nasıl Ödenir? Motorlu Taşıt Vergisini İnternetten Nasıl Öderim?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL