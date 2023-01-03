- 03 Oca 2023 - 08:28

Emekli Maaşları En Az 6.500 TL! Öyle Bir Yerden İpucu Geldi Ki, Emekliler Halay Çekmeye Başladı! Bu Yıl Geçim Derdi Olmayacak…

Her sene temmuz ve ocak aylarının başlarında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verisi doğrultusunda asgari maaş zamları belli olan emekliler ve memurlar, bu senenin ilk 6 ayında alacak oldukları maaşlar için gözlerini hükümet yetkililerine dikti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun enflasyon açıklamasının yanı sıra ek bir düzeltmenin de olup olmayacağı merak edilirken kulislerden birtakım iddialar yükselmeye başladı.

Son dönemlerde gündemden düşmeyen başlıca konu başlıkları arasında yer alan maaş zamları, aralık ayının son haftasında açıklanan yüzde 54,66’lık asgari ücret zammının ardından ilk etabını tamamlamış oldu. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlara çevrilirken şu an 3 bin 500 TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşının 6 bin 500 TL’ye yükseltileceği konuşulmaya başlandı. Enflasyon ne kadar oldu, refah payı ne demek... İşte o detaylar...

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03 Oca 2023 - 08:28 - Gündem

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