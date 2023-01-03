Emekli Maaşları En Az 6.500 TL! Öyle Bir Yerden İpucu Geldi Ki, Emekliler Halay Çekmeye Başladı! Bu Yıl Geçim Derdi Olmayacak…

Son dönemlerde gündemden düşmeyen başlıca konu başlıkları arasında yer alan maaş zamları, aralık ayının son haftasında açıklanan yüzde 54,66’lık asgari ücret zammının ardından ilk etabını tamamlamış oldu. Asgari ücret zammının açıklanmasının ardından gözler memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlara çevrilirken şu an 3 bin 500 TL seviyesinde olan en düşük emekli maaşının 6 bin 500 TL’ye yükseltileceği konuşulmaya başlandı. Enflasyon ne kadar oldu, refah payı ne demek... İşte o detaylar...

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