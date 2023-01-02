Genç Göstermek İsteyenlerin Dikkatine! 70 Yaşındaki Kadın Bile 45 Gibi Duruyor… Bu Sırrı Bilen Kişi Sayısı 100 Kişi Bile Değil!
Genç göstermek ya da genç durmak artık sadece kadınların değil erkeklerinde ilgisini çekiyor. 70 yaşındaki kadını bile taş çatlasın 45 yaşında gösteren formülse belli oldu. Bu sırrı bilen kişi sayısının sadece 100 kişinin olması ağızların açık bıraktı. Peki, genç göstermek için ne yapılmalı?
Cildimiz, yaş aldıkça çöker, kırışır ve eski yapısını kaybeder. Bu durumların önüne geçmek için kremler ve serumlardan destek alıyor olabilirsiniz. Her ne kadar cildinizi destekleseniz bile zamanla cildiniz yine de eski formuna döner. En iyi kremden bile etkili olan formülse sonunda ortaya çıktı! Meğer…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.