Canlı Yayında Şok Olay! Müge Anlı “Sapık” Sinan’a Haddini Bildirdi! Bacaklarına Baktığını Görünce… Neler Oluyor?
ATV ekranlarının incisi olarak bilinen Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen ve halk arasında artık “Sapık Sinan” olarak bilinen olayda skandal bir olay yaşandı. Canlı yayında Müge Anlı, Arife Gökçe’nin kaybolmasından dolayı şüpheli gösterilen Sinan’ın bacaklarına baktığını görünce öyle bir haddini bildirdi ki, seyirciler “İzlerken midem bulandı” demeden yapamadı. Peki, neler oluyor?
Geçtiğimiz hafta programa katılan Arife Gökçe’nin yakınları, 64 yaşındaki kadının ortadan kaybolduğunu ifade etmişti. Müge Anlı ve ekibi ise hızla çalışmalara başlamıştı. 5 çocuk ve 12 torun sahibi kadının evden öylesine çıktığı dile getiren eşi, köyde bulunan Sinan isimli adamdan şüphelendiğini ifade etmişti. Sinan’ın programdaki davranışları ise en sonunda Müge Anlı’yı çıldırttı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.