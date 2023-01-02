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02 Oca 2023 - 13:26

Canlı Yayında Şok Olay! Müge Anlı “Sapık” Sinan’a Haddini Bildirdi! Bacaklarına Baktığını Görünce… Neler Oluyor?

ATV ekranlarının incisi olarak bilinen Müge Anlı ile Tatlı Sert’te gündeme gelen ve halk arasında artık “Sapık Sinan” olarak bilinen olayda skandal bir olay yaşandı. Canlı yayında Müge Anlı, Arife Gökçe’nin kaybolmasından dolayı şüpheli gösterilen Sinan’ın bacaklarına baktığını görünce öyle bir haddini bildirdi ki, seyirciler “İzlerken midem bulandı” demeden yapamadı. Peki, neler oluyor?