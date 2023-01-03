Memur ve Memur Emeklilerinin Dikkatine! 2023 Yeni Maaşta Ne Kadar Zam Alınacağını Duyan Göbek Atıyor! Öyle Böyle Değil…
Bir süredir gündemi meşgul eden başlıca konular arasında yer alan memur ve memur emeklisi maaş zamları, 2023 yılının ilk haftasında da gündemde ki yerini korumaya devam ediyor. Asgari ücret zammının yüzde 54,66 olarak açıklanmasının ardından sıranın kendilerine geldiğinin farkında olan vatandaşlar, ocak ayı içerisinde açıklanacak olan maaş zamlarına ilişkin ortaya atılan tahminleri ve diğer iddiaları da yakından takip etmeye devam ediyorlar.
Aralık ayının başında açıklanan kasım ayı enflasyon verisi ile birlikte maaşlarına yansıtılacak olan 6 aylık enflasyonun 5’inci verisini tamamlamış olan memurlar ve memur emeklileri, son verinin ne zaman açıklanacağını, bir refah payının uygulanıp uygulanmayacağını ve maaşlarına etki edecek olan diğer gelişmeleri merak ediyorlar.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
03 Oca 2023 - 08:28 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.