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03 Oca 2023 - 08:28

Memur ve Memur Emeklilerinin Dikkatine! 2023 Yeni Maaşta Ne Kadar Zam Alınacağını Duyan Göbek Atıyor! Öyle Böyle Değil…

Bir süredir gündemi meşgul eden başlıca konular arasında yer alan memur ve memur emeklisi maaş zamları, 2023 yılının ilk haftasında da gündemde ki yerini korumaya devam ediyor. Asgari ücret zammının yüzde 54,66 olarak açıklanmasının ardından sıranın kendilerine geldiğinin farkında olan vatandaşlar, ocak ayı içerisinde açıklanacak olan maaş zamlarına ilişkin ortaya atılan tahminleri ve diğer iddiaları da yakından takip etmeye devam ediyorlar.