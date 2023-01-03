- 03 Oca 2023 - 08:29

Kıdem Tazminatında Yeri Yerinden Oynatacak Gelişme! Tam Tamına 36 Bin Liralık Fark Var… Tarihler Belli Oldu!

Prim günlerini ve sigortalılık sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen 1999 yılının eylül ayında yürürlüğe giren bir sigorta kanunu sebebi ile yaş şartına takılan ve bu sebep ile de senelerdir emekli olamayan EYT’liler, bu sene nihayet isteklerine kavuşacak.

Yaklaşık olarak 6 ay süren EYT düzenleme çalışmalarının detaylarını aralık ayının son günlerinde açıklayan ve milyonlarca kişiye emekli olacaklarına ilişkin müjdesini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürece ilişkin önemli bilgiler de verdi.

EYT düzenleme çalışmalarının ocak ayının ikinci yarısı itibari ile yasalaşacağı tahmin edilirken kıdem tazminatı hesapları da yapılmaya başlandı. En düşük ve en yüksek kıdem tazminatı seviyelerini merak eden vatandaşlar, uzmanların konuya yönelik açıklamalarını yakın takip altına aldı.

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03 Oca 2023 - 08:29 - Gündem

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