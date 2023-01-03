Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Oca 2023 - 08:29

Kıdem Tazminatında Yeri Yerinden Oynatacak Gelişme! Tam Tamına 36 Bin Liralık Fark Var… Tarihler Belli Oldu!

Prim günlerini ve sigortalılık sürelerini doldurmuş olmalarına rağmen 1999 yılının eylül ayında yürürlüğe giren bir sigorta kanunu sebebi ile yaş şartına takılan ve bu sebep ile de senelerdir emekli olamayan EYT’liler, bu sene nihayet isteklerine kavuşacak.