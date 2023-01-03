A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar…
Yüksek enflasyon başta olmak üzere akaryakıt zamları, maliyet artışları ve daha pek çok faktörün de etkisi ile üst seviyelere ulaşan market ürünleri fiyatları, 2022 yılı boyunca tüketicilerin korkulu rüyalarının baş kahramanı oldu. Kısıtlı bütçeye sahip olan tüketiciler hem kişisel ihtiyaçlarını hem de yaşam alanlarının ihtiyaçlarını uygun fiyatlar karşılığında gidermek isterlerken marketlerin değişen etiket fiyatları, büyük hayal kırıklığı yarattı.
Sene boyunca birçok faktörden etkilenerek arka arkaya zamlar alan market ürünleri, alım güçleri düşen vatandaşları iyice köşeye sıkıştırdı. Bu noktada özellikle zincir marketlerin indirim kampanyalarını yakından takip etmeye başlayan vatandaşlar, market market dolaşmaya başladılar.
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…
03 Oca 2023 - 08:29 - Gündem
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.