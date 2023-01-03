Anasayfa/

Foto Galeri/

03 Oca 2023 - 08:29

A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar…

Yüksek enflasyon başta olmak üzere akaryakıt zamları, maliyet artışları ve daha pek çok faktörün de etkisi ile üst seviyelere ulaşan market ürünleri fiyatları, 2022 yılı boyunca tüketicilerin korkulu rüyalarının baş kahramanı oldu. Kısıtlı bütçeye sahip olan tüketiciler hem kişisel ihtiyaçlarını hem de yaşam alanlarının ihtiyaçlarını uygun fiyatlar karşılığında gidermek isterlerken marketlerin değişen etiket fiyatları, büyük hayal kırıklığı yarattı.