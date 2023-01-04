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04 Oca 2023 - 10:25

Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga’dan 8,9 Şiddetinde Sallayacak Paylaşım! Öykü Serter Bile Engel Olamadı; Yapımcıyı Ezip Geçtiler… Neler Oluyor?

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’da öne çıkan çiftlerinden biri olan Tolga ve Aybüke cephesinde 8,9 şiddetinde depremle sallayacak bir olay yaşandı. Öykü Serter’in engel olamadığı bu duruma Aybüke ve Tolga çifti, yapımcıyı bile ezip geçtiler. Peki, Kısmetse Olur yarışmasının en çok konuşulan Tolga ve Aybüke çifti ne yaptı?