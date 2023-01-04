- 04 Oca 2023 - 10:25

Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga’dan 8,9 Şiddetinde Sallayacak Paylaşım! Öykü Serter Bile Engel Olamadı; Yapımcıyı Ezip Geçtiler… Neler Oluyor?

9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’da öne çıkan çiftlerinden biri olan Tolga ve Aybüke cephesinde 8,9 şiddetinde depremle sallayacak bir olay yaşandı. Öykü Serter’in engel olamadığı bu duruma Aybüke ve Tolga çifti, yapımcıyı bile ezip geçtiler. Peki, Kısmetse Olur yarışmasının en çok konuşulan Tolga ve Aybüke çifti ne yaptı?

Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’da heyecan giderek artıyor. Tam 5 yıl sonra ekranlara 12 Aralık tarihiyle gelmeye başlayan Kısmetse Olur’da seyircilerin dikkatini üzerine çekecek bir gelişme yaşanmıştı. Yarışmanın ilk bölümünde birbirlerinden hoşlandıklarını gösteren Aybüke ve Tolga, aşk yaşamaya başlamışlardı. Aybüke ve Tolga arasında yaşanan son olaysa ikilinin ayrıldığını düşündürmüştü. Peki, neler oluyor?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

04 Oca 2023 - 10:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi… mask
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi…
Masterchef 2. Finalist İfşa Edildi! Metin mi, Ayaz mı Yoksa Görkem mi? Twitter Yıkılıyor; Şeflerin Bile Tahmin Etmediği İsim… mask
Masterchef 2. Finalist İfşa Edildi! Metin mi, Ayaz mı Yoksa Görkem mi? Twitter Yıkılıyor; Şeflerin Bile Tahmin Etmediği İsim…
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'den Çırıl Çıplak Pozları Olay Oldu! Seyircinin Nutku Tutuldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki… mask
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'den Çırıl Çıplak Pozları Olay Oldu! Seyircinin Nutku Tutuldu! Öyle Bir Şey Yaşandı Ki…
İbrahim Çelikkol’un Yeni Sevgilisi Natali Yarcan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! İbrahim Çelikkol İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer… mask
İbrahim Çelikkol’un Yeni Sevgilisi Natali Yarcan Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyarlar Şok Oldu! İbrahim Çelikkol İle Aralarındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Kerem Bürsin ve Hande Erçel Yeniden Bir Arada! Twitter’da Bayram Havası Var; Öyle Bir Şekilde Gözüktüler Ki… “Evlenecekler!” mask
Kerem Bürsin ve Hande Erçel Yeniden Bir Arada! Twitter’da Bayram Havası Var; Öyle Bir Şekilde Gözüktüler Ki… “Evlenecekler!”
Melisa Döngel’in Sütyenli Pozlarına Denilecek Söz Yok! Sandalye Üstünde Resmen Şov Yaptı; İncecik Belini Gözlere Soka Soka… mask
Melisa Döngel’in Sütyenli Pozlarına Denilecek Söz Yok! Sandalye Üstünde Resmen Şov Yaptı; İncecik Belini Gözlere Soka Soka…
Acun Ilıcalı Şok Yaşıyor! Turabi "Survivor'a Sakın Gitmesinler" dedi! Nagihan Karadere destek verdi! +18 Paylaşımlarıyla Gündem Olmuştu! mask
Acun Ilıcalı Şok Yaşıyor! Turabi "Survivor'a Sakın Gitmesinler" dedi! Nagihan Karadere destek verdi! +18 Paylaşımlarıyla Gündem Olmuştu!
Kızılcık Şerbeti’nde Pembe Morardı Kaldı! Kocası Bir Yandan Kızı Bir Yandan Gelini Desen Şeytana Pabucunu Ters Giydirir! Neler Oluyor? mask
Kızılcık Şerbeti’nde Pembe Morardı Kaldı! Kocası Bir Yandan Kızı Bir Yandan Gelini Desen Şeytana Pabucunu Ters Giydirir! Neler Oluyor?
Esra Erol’da Yaşanan Bu Olayı Türkiye Konuşuyor! Papağanı, Muhabbet Kuşunu ve Tavaları Alıp 7 Yıllık Evliğinden Kaçtı! Neler Oldu Neler… mask
Esra Erol’da Yaşanan Bu Olayı Türkiye Konuşuyor! Papağanı, Muhabbet Kuşunu ve Tavaları Alıp 7 Yıllık Evliğinden Kaçtı! Neler Oldu Neler…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Araç Muayene Yeni Ücretler Belli Oldu! Otomobil, Otobüs Ve Kamyon 2023 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! TÜVTÜRK Kredi Kartı Geçiyor Mu? mask
Araç Muayene Yeni Ücretler Belli Oldu! Otomobil, Otobüs Ve Kamyon 2023 Araç Muayene Ücretleri Ne Kadar Oldu! TÜVTÜRK Kredi Kartı Geçiyor Mu?
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi… mask
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi…
Masterchef 2. Finalist İfşa Edildi! Metin mi, Ayaz mı Yoksa Görkem mi? Twitter Yıkılıyor; Şeflerin Bile Tahmin Etmediği İsim… mask
Masterchef 2. Finalist İfşa Edildi! Metin mi, Ayaz mı Yoksa Görkem mi? Twitter Yıkılıyor; Şeflerin Bile Tahmin Etmediği İsim…
Altın Fiyatlarında Yeri Göğü İnletecek Hamle! 1.600 TL Olmasına Ramak Kaldı; Kuyumcular Saçını Başını Yoluyor! Öyle Bir Yükseldi Ki… mask
Altın Fiyatlarında Yeri Göğü İnletecek Hamle! 1.600 TL Olmasına Ramak Kaldı; Kuyumcular Saçını Başını Yoluyor! Öyle Bir Yükseldi Ki…
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Ocak 2023 Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 4 Ocak 2023 Çarşamba Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL