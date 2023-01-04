Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga’dan 8,9 Şiddetinde Sallayacak Paylaşım! Öykü Serter Bile Engel Olamadı; Yapımcıyı Ezip Geçtiler… Neler Oluyor?
9 kadın ve 9 erkek yarışmacının bulunduğu Kısmetse Olur’da öne çıkan çiftlerinden biri olan Tolga ve Aybüke cephesinde 8,9 şiddetinde depremle sallayacak bir olay yaşandı. Öykü Serter’in engel olamadığı bu duruma Aybüke ve Tolga çifti, yapımcıyı bile ezip geçtiler. Peki, Kısmetse Olur yarışmasının en çok konuşulan Tolga ve Aybüke çifti ne yaptı?
Youtube ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan Kısmetse Olur’da heyecan giderek artıyor. Tam 5 yıl sonra ekranlara 12 Aralık tarihiyle gelmeye başlayan Kısmetse Olur’da seyircilerin dikkatini üzerine çekecek bir gelişme yaşanmıştı. Yarışmanın ilk bölümünde birbirlerinden hoşlandıklarını gösteren Aybüke ve Tolga, aşk yaşamaya başlamışlardı. Aybüke ve Tolga arasında yaşanan son olaysa ikilinin ayrıldığını düşündürmüştü. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.