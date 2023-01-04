Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi…
Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden kahreden bir haber geldi. Aralarında 11 yaş fark bulunan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, sevenlerinden derinden sarstı. Sosyal medyanın yıkılmasına neden olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yılbaşı gecesi yaşananları ifade ettiler. İşte merak edilen tüm detaylar…
Yağmur Atacan’a büyük bir aşk duyan Pınar Altuğ, bu aşkı 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Aralarındaki yaş farkını hiçe sayan ikili, “Su” ismini verdikleri dünya tatlısı kızlarını ise evliklerinden bir yıl sonra, 2009 yılında kucaklarına almışlardı. Milyonların dikkatini üzerine çeken Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çiftinden kahreden bir haber geldi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.