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04 Oca 2023 - 10:20

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi…

Gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan çiftinden kahreden bir haber geldi. Aralarında 11 yaş fark bulunan Yağmur Atacan ve Pınar Altuğ çifti, sevenlerinden derinden sarstı. Sosyal medyanın yıkılmasına neden olan Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, yılbaşı gecesi yaşananları ifade ettiler. İşte merak edilen tüm detaylar…