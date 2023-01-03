Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok!
Üretimde yaşanan maliyet problemlerinin ortaya çıkması, Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile akaryakıt fiyatlarının artması, kur farkının oluşması, tedarik problemlerinin yaşanması ve daha pek çok değişkenin de etkisi ile birlikte 2022 yılı boyunca market ürünleri etiket değiştirip durdu. Bir gün satın alınan ürünün diğer gün aynı fiyattan bulunamaması vatandaşları stokçuluğa sürüklerken bazı market sahiplerinin de bu durumu fırsata çevirerek haksız kazanç elde etme hırsına kapılmasına yol açtı.
Hem ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin hem de bazı fırsatçıların hamlelerinin etkileri ile birlikte rekor seviyelere ulaşan market ürünleri, kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamalarına sebebiyet verdi. Bu durum karşısında zincir marketlerin indirim kampanyaları yakın takip altına alınırken 2023 yılına girilmesi ile birlikte birçok marketten yüzleri güldüren bazı açıklamalar gelmeye başladı.
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03 Oca 2023 - 08:29 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.