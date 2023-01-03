Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok!

Hem ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin hem de bazı fırsatçıların hamlelerinin etkileri ile birlikte rekor seviyelere ulaşan market ürünleri, kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamalarına sebebiyet verdi. Bu durum karşısında zincir marketlerin indirim kampanyaları yakın takip altına alınırken 2023 yılına girilmesi ile birlikte birçok marketten yüzleri güldüren bazı açıklamalar gelmeye başladı.

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