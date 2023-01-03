- 03 Oca 2023 - 08:29

Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok!

Üretimde yaşanan maliyet problemlerinin ortaya çıkması, Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile akaryakıt fiyatlarının artması, kur farkının oluşması, tedarik problemlerinin yaşanması ve daha pek çok değişkenin de etkisi ile birlikte 2022 yılı boyunca market ürünleri etiket değiştirip durdu. Bir gün satın alınan ürünün diğer gün aynı fiyattan bulunamaması vatandaşları stokçuluğa sürüklerken bazı market sahiplerinin de bu durumu fırsata çevirerek haksız kazanç elde etme hırsına kapılmasına yol açtı.

Hem ekonomi piyasalarında yaşanan olumsuz gelişmelerin hem de bazı fırsatçıların hamlelerinin etkileri ile birlikte rekor seviyelere ulaşan market ürünleri, kısıtlı bir bütçeye sahip olan tüketicilerin en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamamalarına sebebiyet verdi. Bu durum karşısında zincir marketlerin indirim kampanyaları yakın takip altına alınırken 2023 yılına girilmesi ile birlikte birçok marketten yüzleri güldüren bazı açıklamalar gelmeye başladı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

03 Oca 2023 - 08:29 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar… mask
A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar…
PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez… mask
PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez…
Metro Market İndirimin Kralını Yaptı! Pastırma 54,90 TL, Yumurta 69 TL, Ayçiçek Yağı 153 TL, Şeker 109 TL! Koşan Alıyor… mask
Metro Market İndirimin Kralını Yaptı! Pastırma 54,90 TL, Yumurta 69 TL, Ayçiçek Yağı 153 TL, Şeker 109 TL! Koşan Alıyor…
Migros Market Et, Kıyma ve Köfte Fiyatları Düştü! Dev İndirimi Bugün Başladı! Kıyma 149 TL, Köfte 38 TL, Sotelik Et 230 TL, Sucuk 64.90 TL … mask
Migros Market Et, Kıyma ve Köfte Fiyatları Düştü! Dev İndirimi Bugün Başladı! Kıyma 149 TL, Köfte 38 TL, Sotelik Et 230 TL, Sucuk 64.90 TL …
A101 Market Yılın Son Büyük İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı 69 TL, Nohut 29 TL, Zeytin 21 TL, Peynir 37 TL… mask
A101 Market Yılın Son Büyük İndirimini Yaptı! Ayçiçek Yağı 69 TL, Nohut 29 TL, Zeytin 21 TL, Peynir 37 TL…
Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı! mask
Migros Market Yılbaşında Fiyatları Düşürdü! Kaçıran Çok Ağlar! Köfte 38 TL, Mercimek 23 TL, Salça 30 TL, Peynir 82 TL… Tüm Ürünlerde Devasa Kampanya Başladı!
Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı! mask
Migros Market İndirimin En Büyüğünü Yaptı! Çay, Ayçiçek Yağı, Tuvalet Kağıdı, Patates, Un… Reyonların Bomboş Kalmasına Az Kaldı!
CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu… mask
CarrefourSa Market 35 Liraya Tuvalet Kağıdı Satıyor! Duyanlar Poşet Poşet Alıyor; Böylesi 5 Yılda Bir Yaşanır! Market Ağzına Kadar Doldu…
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL… mask
Migros Market En Sonunda Çıldırttı; Fiyatlar Yerlerde! Ayçiçek Yağı 37 TL, Kıyma 59 TL, Şeker 113 TL, Zeytin 41 TL…
Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin! mask
Watsons’a Girenler Halay Çekiyor! BB Krem 109 TL, Pedler 39 TL, Maskara 56 TL, Parfüm 54 TL… Hemen Yetişin!
# GÜNDEM ÖZETİ İLE İLİŞKİLİ:
A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar… mask
A101 Market’te İzdihama Hazır Olun! 5 Ocak Aktüel Ürün Kataloğunda Yok Yok! Küçük Ev Aletlerinden Spor Ürünlerine Kadar…
Kıdem Tazminatında Yeri Yerinden Oynatacak Gelişme! Tam Tamına 36 Bin Liralık Fark Var… Tarihler Belli Oldu! mask
Kıdem Tazminatında Yeri Yerinden Oynatacak Gelişme! Tam Tamına 36 Bin Liralık Fark Var… Tarihler Belli Oldu!
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle.... mask
Ankara TOKİ Kura Çekimi Sonuçları Belli Oldu! Kahramankazan, Polatlı, Kızılcahamam İsim Listesi! Ankara TOKİ Kura Çeki Mi Canlı İzle....
Emekli Maaşları En Az 6.500 TL! Öyle Bir Yerden İpucu Geldi Ki, Emekliler Halay Çekmeye Başladı! Bu Yıl Geçim Derdi Olmayacak… mask
Emekli Maaşları En Az 6.500 TL! Öyle Bir Yerden İpucu Geldi Ki, Emekliler Halay Çekmeye Başladı! Bu Yıl Geçim Derdi Olmayacak…
Memur ve Memur Emeklilerinin Dikkatine! 2023 Yeni Maaşta Ne Kadar Zam Alınacağını Duyan Göbek Atıyor! Öyle Böyle Değil… mask
Memur ve Memur Emeklilerinin Dikkatine! 2023 Yeni Maaşta Ne Kadar Zam Alınacağını Duyan Göbek Atıyor! Öyle Böyle Değil…
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı! mask
Ankara EGO’ya Yeni Zam Mı Geldi? Öğrenci 9,50 TL, Tam 17,80 TL Olacak Deniyordu; Son Dakika Bombası Patladı!
PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez… mask
PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez…
2023 Yılında Pasaport Harç ve Defter Ücretleri Belli Oldu! Pasaport Ücreti Ne Kadar? 1 Yıllık, 3 Yıllık, 5 Yıllık Ve 10 Yıllık Pasaport Ücreti Kaç Lira? mask
2023 Yılında Pasaport Harç ve Defter Ücretleri Belli Oldu! Pasaport Ücreti Ne Kadar? 1 Yıllık, 3 Yıllık, 5 Yıllık Ve 10 Yıllık Pasaport Ücreti Kaç Lira?
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir? mask
Hangi araç ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? 2023 MTV ödemesi ne kadar oldu? Motorlu taşıtlar vergisi hangi aylarda ödenir?
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! 1 Ocak'ta Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Kontak Kapatma Zamanı Geldi… mask
Akaryakıt Fiyatlarına Zam Üstüne Zam! 1 Ocak'ta Benzin, LPG ve Motorin Fiyatları Değişti! Kontak Kapatma Zamanı Geldi…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!” mask
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor… mask
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!”
Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok! mask
Şok Market Fiyatları Sabitledi! “En Ucuzu Burada” Deyip Düğmeye Bastı! 4 Ocak ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı... Yok Yok!

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL