PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez…

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Zorlu ekonomik şartlar, oluşan kur farkı, akaryakıt ürünlerine yansıtılan zamlar, tedarik zincirlerinde yaşanan problemler ve daha pek çok faktör, hizmet ürünlerine ve diğer hizmet başlıklarına yüksek oranlarda zamların yansımasına sebebiyet verdi.
2022 yılı boyunca hem ülkemizin hem de dünya ülkelerinin en büyük problemlerinden birisi olarak değerlendirilen yüksek enflasyonun da etkisi ile rekor seviyelere ulaşan hizmet ürünleri, yapılan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen tüketicilerin rahatlık ile erişim sağlayabilecekleri seviyelere inmedi.
Ekonomi piyasalarında ve ilgili piyasaları doğrudan etkileyen diğer alanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler, özellikle gıda fiyatlarını tepetaklak etti. Her kesimden vatandaşın mutfağında ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerine dahi yüksek oranlarda zamların yansımış olması, tüketicileri iyiden iyiye zor bir duruma sürükledi.
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03 Oca 2023 - 00:34 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.