PTT AVM'de Yok Satmıştı! 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Fiyatı Düştü! Tarım Kredi Market'te Kapış Kapış Gidiyor; 2 – 3 Tane Bile Alan Var! Bu İndirim Bir Daha Gelmez…

2022 yılı boyunca hem ülkemizin hem de dünya ülkelerinin en büyük problemlerinden birisi olarak değerlendirilen yüksek enflasyonun da etkisi ile rekor seviyelere ulaşan hizmet ürünleri, yapılan tüm maaş iyileştirmelerine rağmen tüketicilerin rahatlık ile erişim sağlayabilecekleri seviyelere inmedi.

Ekonomi piyasalarında ve ilgili piyasaları doğrudan etkileyen diğer alanlarda yaşanan olumsuz gelişmeler, özellikle gıda fiyatlarını tepetaklak etti. Her kesimden vatandaşın mutfağında ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerine dahi yüksek oranlarda zamların yansımış olması, tüketicileri iyiden iyiye zor bir duruma sürükledi.

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