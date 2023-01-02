Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!”

Dijitalleşme çağında birçok TV dizisi güçlü kadrosuna ve çok tutacağı düşünülen senaryosuna rağmen erken final yaparak ekranlara veda ederken dijital içeriklerin popülerlikleri tersi oranda yükselerek resmen yeni bir pazarın oluşmasına aracılık etmiş oldu.

Yalnızca izleyicilerin değil daha rahat çalışma şartlarını vadediyor olmaları sayesinde oyuncuların da sıklık ile tercih etmeye başladıkları dijital platformlar abone sayılarını artırmaya devam ederken bazı TV dizileri ise değişen tercihlere rağmen popülerliklerini korumayı başardı. Söz konusu dizilerin başında ise yayın hayatına henüz yeni başlamış olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi geldi.

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