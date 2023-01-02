Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!”
Akıllı telefonların giderek popülerleşmesi ile birlikte başlayan dijitalleşme sürecinin dizilerin, filmlerin ve diğer içeriklerin de dönüşmesini sağlaması, tüketicilerin de büyük ölçüde dikkatini çekmeye ve bu kapsamda dijital platformların üye sayılarının günden güne artmasına sağlamaya başladı.
Dijitalleşme çağında birçok TV dizisi güçlü kadrosuna ve çok tutacağı düşünülen senaryosuna rağmen erken final yaparak ekranlara veda ederken dijital içeriklerin popülerlikleri tersi oranda yükselerek resmen yeni bir pazarın oluşmasına aracılık etmiş oldu.
Yalnızca izleyicilerin değil daha rahat çalışma şartlarını vadediyor olmaları sayesinde oyuncuların da sıklık ile tercih etmeye başladıkları dijital platformlar abone sayılarını artırmaya devam ederken bazı TV dizileri ise değişen tercihlere rağmen popülerliklerini korumayı başardı. Söz konusu dizilerin başında ise yayın hayatına henüz yeni başlamış olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi geldi.
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02 Oca 2023 - 16:23 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.