- 02 Oca 2023 - 16:23 G: 02 Oca 2023 - 16:24

Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!”

Akıllı telefonların giderek popülerleşmesi ile birlikte başlayan dijitalleşme sürecinin dizilerin, filmlerin ve diğer içeriklerin de dönüşmesini sağlaması, tüketicilerin de büyük ölçüde dikkatini çekmeye ve bu kapsamda dijital platformların üye sayılarının günden güne artmasına sağlamaya başladı.

Dijitalleşme çağında birçok TV dizisi güçlü kadrosuna ve çok tutacağı düşünülen senaryosuna rağmen erken final yaparak ekranlara veda ederken dijital içeriklerin popülerlikleri tersi oranda yükselerek resmen yeni bir pazarın oluşmasına aracılık etmiş oldu.

Yalnızca izleyicilerin değil daha rahat çalışma şartlarını vadediyor olmaları sayesinde oyuncuların da sıklık ile tercih etmeye başladıkları dijital platformlar abone sayılarını artırmaya devam ederken bazı TV dizileri ise değişen tercihlere rağmen popülerliklerini korumayı başardı. Söz konusu dizilerin başında ise yayın hayatına henüz yeni başlamış olan Kızılcık Şerbeti isimli dizi geldi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

02 Oca 2023 - 16:23 - Dizi Fragmanları

# DİZİ FRAGMANLARI İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2023 Osman Can Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Osman Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Osman Can Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Osman Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Yalı Çapkını’nda Sular Durulmuyor! Ferit’in Çapkınlıkları Bu Kez Çizmeyi Aştı… Halis Ağa’yı Kalpten Götürecek Olay! “Midem Ağzıma Geldi, Yeter..” Çaresiz Seyran! mask
Yalı Çapkını’nda Sular Durulmuyor! Ferit’in Çapkınlıkları Bu Kez Çizmeyi Aştı… Halis Ağa’yı Kalpten Götürecek Olay! “Midem Ağzıma Geldi, Yeter..” Çaresiz Seyran!
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım 2022 Günün Puan Durumu Nedir? mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım 2022 Günün Puan Durumu Nedir?
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aldatmak Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 ATV Aldatmak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 ATV Aldatmak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 156. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 156. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
O Kız Dizisi 10. Bölüm Full Kesintisiz Tek Parça İzle! 23 Kasım 2022 O Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
O Kız Dizisi 10. Bölüm Full Kesintisiz Tek Parça İzle! 23 Kasım 2022 O Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Peri Masalı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 23 Ekim 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Peri Masalı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 23 Ekim 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hayat Bugün Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 23 Kasım 2022 SHOW TV Hayat Bugün Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hayat Bugün Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 23 Kasım 2022 SHOW TV Hayat Bugün Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
# DİZİ FULL İZLE İLE İLİŞKİLİ:
Survivor 2023 Osman Can Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Osman Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı… mask
Survivor 2023 Osman Can Bakın Kaç Yaşındaymış! Duyanlar Şok Oldu! Osman Avcı Kimdir, Aslen Nerelidir, Evli Mi, Mesleği Nedir? İşte Instagram Hesabı…
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları… mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi Hangi Kanalda, Hangi Gün, Saat Kaçta Yayınlanıyor? Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisi Nerede Çekiliyor? İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi Dizisinin Konusu ve Oyuncuları…
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım 2022 Günün Puan Durumu Nedir? mask
Zuhal Topal'la Yemekteyiz 276. Bölüm Full İzle! Zuhal Topal'la Yemekteyiz 28 Kasım 2022 Günün Puan Durumu Nedir?
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Küçük Gün Işığı Dizisi 13. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Bir Küçük Gün Işığı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Aldatmak Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 ATV Aldatmak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Aldatmak Dizisi 5. Bölüm Full Kesintisiz İzle! 20 Ekim 2022 ATV Aldatmak Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yasak Elma 156. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Yasak Elma 156. Bölüm Full İzle! 28 Kasım 2022 Yasak Elma Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
O Kız Dizisi 10. Bölüm Full Kesintisiz Tek Parça İzle! 23 Kasım 2022 O Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
O Kız Dizisi 10. Bölüm Full Kesintisiz Tek Parça İzle! 23 Kasım 2022 O Kız Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Peri Masalı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 23 Ekim 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Peri Masalı Dizisi 9. Bölüm Full İzle! 23 Ekim 2022 Bir Peri Masalı Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Hayat Bugün Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 23 Kasım 2022 SHOW TV Hayat Bugün Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Hayat Bugün Dizisi 6. Bölüm Full İzle! 23 Kasım 2022 SHOW TV Hayat Bugün Dizisi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle!
Yürek Çıkmazı Dizisi Uyarlama Mi? Hangi Kitaptan Uyarlandı, Gerçek Hayat Mı? Yürek Çıkmazı Dizisinin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? İşte Yürek Çıkmazı Oyuncu Kadrosu... mask
Yürek Çıkmazı Dizisi Uyarlama Mi? Hangi Kitaptan Uyarlandı, Gerçek Hayat Mı? Yürek Çıkmazı Dizisinin Konusu Nedir, Nerede Çekiliyor? İşte Yürek Çıkmazı Oyuncu Kadrosu...
# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor… mask
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer…
İbo Show Geleneklerini Yok Saydı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Kimse Gözlerini Alamadı! “Ablam Ne Yapıyorsun!” Büyük Krizden Sonra… mask
İbo Show Geleneklerini Yok Saydı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Kimse Gözlerini Alamadı! “Ablam Ne Yapıyorsun!” Büyük Krizden Sonra…
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer…
Camdaki Kız 63. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 29 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 64. Bölüm Fragmanı mask
Camdaki Kız 63. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 29 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 64. Bölüm Fragmanı
Yalı Çapkını 15. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 30 Aralık 2022 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Yalı Çapkını Dizisi 16. Bölüm Fragmanı mask
Yalı Çapkını 15. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 30 Aralık 2022 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Yalı Çapkını Dizisi 16. Bölüm Fragmanı
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 29 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm Fragmanı mask
Gelsin Hayat Bildiği Gibi 24. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 29 Aralık 2022 Gelsin Hayat Bildiği Gibi Son Bölüm HD Tek Parça Youtube İzle! İşte Gelsin Hayat Bildiği Gibi 25. Bölüm Fragmanı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!” mask
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor… mask
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!”
Anne - Babaların Dikkatine! Çocuğunuz Bu Şekilde Davranıyorsa Hayatınız Bambaşka Bir Yöne Evirilebilir! Öğrenenler "Yok Artık!" Diyor! Meğer... mask
Anne - Babaların Dikkatine! Çocuğunuz Bu Şekilde Davranıyorsa Hayatınız Bambaşka Bir Yöne Evirilebilir! Öğrenenler "Yok Artık!" Diyor! Meğer...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL