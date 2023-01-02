Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor…

TV dizilerinin popülerliklerini kaybetmemelerini isteyen birçok yapımcı, proje içeriklerine yönelik stratejilerini değiştirmeye başladı. Önceleri daha çok yaz dizisi tadında içerikler dikkat çekerken son dönemlerde değişen izleyici alışkanlıkları, daha çok gerçek olayları konu edinen projelere işaret etmeye başladı.

Son dönemlerde yükselen bir başarı grafiğine sahip olan gerçek hayat senaryolar, özellikle de ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserleri ile farklı bir noktaya geldi. Senelerdir biriktirdiği hasta hikayelerinden esinlenerek kitaplar kaleme alan Gülseren Budayıcıoğlu, özellikle aynı isimli eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanmış olan Camdaki Kız isimli dizi ile büyük bir çıkış yakaladı.

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