Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor…
Uzunca bir süredir devam eden dijital platform- TV kanalları savaşı, son dönemlerde şiddetini iyiden iyiye artırdı. Benzer içerikleri benzer oyuncu kadroları ile seyretmekten sıkılan ve bu sebep ile de evlerinde bulunan televizyonları çoğunluk ile dijital platformlara bağlanmak için kullanmaya başlayan izleyiciler, yapımcıları da harekete geçirdi.
TV dizilerinin popülerliklerini kaybetmemelerini isteyen birçok yapımcı, proje içeriklerine yönelik stratejilerini değiştirmeye başladı. Önceleri daha çok yaz dizisi tadında içerikler dikkat çekerken son dönemlerde değişen izleyici alışkanlıkları, daha çok gerçek olayları konu edinen projelere işaret etmeye başladı.
Son dönemlerde yükselen bir başarı grafiğine sahip olan gerçek hayat senaryolar, özellikle de ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserleri ile farklı bir noktaya geldi. Senelerdir biriktirdiği hasta hikayelerinden esinlenerek kitaplar kaleme alan Gülseren Budayıcıoğlu, özellikle aynı isimli eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanmış olan Camdaki Kız isimli dizi ile büyük bir çıkış yakaladı.
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02 Oca 2023 - 16:23 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.