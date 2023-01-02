- 02 Oca 2023 - 16:23 G: 02 Oca 2023 - 16:30

Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor…

Uzunca bir süredir devam eden dijital platform- TV kanalları savaşı, son dönemlerde şiddetini iyiden iyiye artırdı. Benzer içerikleri benzer oyuncu kadroları ile seyretmekten sıkılan ve bu sebep ile de evlerinde bulunan televizyonları çoğunluk ile dijital platformlara bağlanmak için kullanmaya başlayan izleyiciler, yapımcıları da harekete geçirdi.

TV dizilerinin popülerliklerini kaybetmemelerini isteyen birçok yapımcı, proje içeriklerine yönelik stratejilerini değiştirmeye başladı. Önceleri daha çok yaz dizisi tadında içerikler dikkat çekerken son dönemlerde değişen izleyici alışkanlıkları, daha çok gerçek olayları konu edinen projelere işaret etmeye başladı.

Son dönemlerde yükselen bir başarı grafiğine sahip olan gerçek hayat senaryolar, özellikle de ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserleri ile farklı bir noktaya geldi. Senelerdir biriktirdiği hasta hikayelerinden esinlenerek kitaplar kaleme alan Gülseren Budayıcıoğlu, özellikle aynı isimli eserinden Kanal D ekranlarına uyarlanmış olan Camdaki Kız isimli dizi ile büyük bir çıkış yakaladı.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

02 Oca 2023 - 16:23 - Dizi Fragmanları

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!”
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer… mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Ömer'in Hayatı Şok Etti! Eşi ve Kardeşinin Vefat Hikayesini Duyanların Gözyaşları Sel Oldu! Meğer…
İbo Show Geleneklerini Yok Saydı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Kimse Gözlerini Alamadı! “Ablam Ne Yapıyorsun!” Büyük Krizden Sonra… mask
İbo Show Geleneklerini Yok Saydı! Öyle Bir Kıyafet Giydi Ki, Kimse Gözlerini Alamadı! “Ablam Ne Yapıyorsun!” Büyük Krizden Sonra…
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!” mask
Gönül Dağı Taner’in Yeni Aşkı Ortalığı Karıştırdı! Dilek Mezarında Ters Dönecek; Öyle Bir Olay Yaşanacak Ki… “Bu Kadarı da Pes!”
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor? mask
Yargı Dizisinde Ceylin Hamile Olduğu Kesinleşti! Ilgaz Şimdi Hapı Yuttu; Öyle Bir Şey Yaşanacak Ki, Aklınızı Kaybedeceksiniz… Neler Oluyor?
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinde Kesilen Sahnenin Perde Arkası Belli Oldu! Seyirciler Kafayı Yiyordu; Sebebi Şoktan Şoka Soktu! Meğer…
Camdaki Kız 63. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 29 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 64. Bölüm Fragmanı mask
Camdaki Kız 63. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 29 Aralık 2022 Camdaki Kız Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! İşte Camdaki Kız 64. Bölüm Fragmanı
Yalı Çapkını 15. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 30 Aralık 2022 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Yalı Çapkını Dizisi 16. Bölüm Fragmanı mask
Yalı Çapkını 15. Bölüm Kesintisiz Full İzle! 30 Aralık 2022 Yalı Çapkını Son Bölüm HD Kesintisiz Youtube İzle! Yalı Çapkını Dizisi 16. Bölüm Fragmanı
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!” mask
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”
Demet Özdemir Hem Yandı Hem Yaktı! Karın Kışın Ortasında Mayosuyla Yine Yaptı Yapacağınız! Oğuzhan Koç Fenalıklar Geçirecek… mask
Demet Özdemir Hem Yandı Hem Yaktı! Karın Kışın Ortasında Mayosuyla Yine Yaptı Yapacağınız! Oğuzhan Koç Fenalıklar Geçirecek…
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor… mask
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL