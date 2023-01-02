59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”
2022 yılın son günleri ülke gündemi açısından oldukça yoğun geçti. Ekonomik gündemin yanı sıra magazin gündeminin de bir hayli yoğun olduğu aralık ayının son günlerinde birçok çiftin ayrıldığına ve bazı isimlerin de yeni aşklara yelken açtığına şahitlik edildi.
Dizi projeleri, sinema filmleri, aşk hayatları, sosyal medya paylaşımları ve daha pek çok özellikleri ile 2022 yılına damgalarını vuran bazı ünlü isimler, sosyal medyada da takipçi sayılarını bir hayli artırmayı başardı. Bu noktada öne çıkan isimlerden birisi de ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar oldu.
Senelerdir sektörde bulunan ve kariyerine ilk olarak manken olarak başlayan Hülya Avşar, zaman içerisinde önce oyunculuğa sonrasında ise şarkıcılığa geçiş yaptı. Eşsiz güzelliği ile her dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başaran Avşar kızı, özel hayatı ile de magazin gündemini bir hayli meşgul etti.
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02 Oca 2023 - 16:24 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.