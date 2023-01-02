59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”

Dizi projeleri, sinema filmleri, aşk hayatları, sosyal medya paylaşımları ve daha pek çok özellikleri ile 2022 yılına damgalarını vuran bazı ünlü isimler, sosyal medyada da takipçi sayılarını bir hayli artırmayı başardı. Bu noktada öne çıkan isimlerden birisi de ünlü şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar oldu.

Senelerdir sektörde bulunan ve kariyerine ilk olarak manken olarak başlayan Hülya Avşar, zaman içerisinde önce oyunculuğa sonrasında ise şarkıcılığa geçiş yaptı. Eşsiz güzelliği ile her dönemin en çok konuşulan isimlerinden birisi olmayı başaran Avşar kızı, özel hayatı ile de magazin gündemini bir hayli meşgul etti.

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