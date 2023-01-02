Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?

Hande Erçel ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geçtiğimiz haftalarda da Kanal D ekranlarında yayınlanan “Gelinim Mutfakta” isimli yemek yarışmasına konuk oldu. Alzheimer hastası olan ve bir süredir tedavi gören annesi ile ilgili konuşan Morgül, herkesi gözyaşlarına boğan şu cümleleri kurmuştu: “Annem yatalak ve Alzheimer hastası. Anneme baktığımda çok üzülüyorum.

Tıpkı bebek gibi hiçbir şey söylemiyor. Bir gün eve geldim, annemi aradım ama cevap vermedi. Merak edip gittim. ‘Anneciğim’ diyerek seslendim, yine cevap vermedi. Yatak odasına gittim ‘ben geldim, niye konuşmuyorsun?’ dedim. Yorganın altına girmiş. Yorganı bir açtım, annemin yüzünün yarısı yok. Zona dediler. Birinin söylediği bir şey ağrına gitmiş, hastalanmış. Oradan demansa, şimdi de Alzheimer’a.”

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