- 02 Oca 2023 - 16:24 G: 02 Oca 2023 - 16:25

Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?

Senelerdir sanat camiasında bulunan ve eşsiz sesi, farklı tarzı ve sahne performansları ile adeta büyüleyen Yılmaz Morgül, geçtiğimiz aylarda bir magazin programına katılmış ve iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Şu sıralar gündemden düşmeyen ve hem reklam filmleri hem de güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Hande Erçel le ilgili konuşan Morgül, Erçel’i çok beğendiğini hatta ilk çıktığı yıllarda Erçel de olsaydı onunla evlenmek isteyebileceğini itiraf etmişti.

Hande Erçel ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geçtiğimiz haftalarda da Kanal D ekranlarında yayınlanan “Gelinim Mutfakta” isimli yemek yarışmasına konuk oldu. Alzheimer hastası olan ve bir süredir tedavi gören annesi ile ilgili konuşan Morgül, herkesi gözyaşlarına boğan şu cümleleri kurmuştu: “Annem yatalak ve Alzheimer hastası. Anneme baktığımda çok üzülüyorum.

Tıpkı bebek gibi hiçbir şey söylemiyor. Bir gün eve geldim, annemi aradım ama cevap vermedi. Merak edip gittim. ‘Anneciğim’ diyerek seslendim, yine cevap vermedi. Yatak odasına gittim ‘ben geldim, niye konuşmuyorsun?’ dedim. Yorganın altına girmiş. Yorganı bir açtım, annemin yüzünün yarısı yok. Zona dediler. Birinin söylediği bir şey ağrına gitmiş, hastalanmış. Oradan demansa, şimdi de Alzheimer’a.”

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…

02 Oca 2023 - 16:24 - Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!” mask
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”
Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga’dan 8,9 Şiddetinde Sallayacak Paylaşım! Öykü Serter Bile Engel Olamadı; Yapımcıyı Ezip Geçtiler… Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga’dan 8,9 Şiddetinde Sallayacak Paylaşım! Öykü Serter Bile Engel Olamadı; Yapımcıyı Ezip Geçtiler… Neler Oluyor?
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi… mask
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi…
2 Aylık Hamile Aslı Enver’in Son Hali Şok Etti! “Hamilelik En Çok Sana Yakışmış!” Sessiz Sedasız Evlendiği Eşiyle… mask
2 Aylık Hamile Aslı Enver’in Son Hali Şok Etti! “Hamilelik En Çok Sana Yakışmış!” Sessiz Sedasız Evlendiği Eşiyle…
Canlı Yayında Şok Olay! Müge Anlı “Sapık” Sinan’a Haddini Bildirdi! Bacaklarına Baktığını Görünce… Neler Oluyor? mask
Canlı Yayında Şok Olay! Müge Anlı “Sapık” Sinan’a Haddini Bildirdi! Bacaklarına Baktığını Görünce… Neler Oluyor?
Kısmetse Olur Cansel’in Kıyafeti Ödediği Para Yenilir Yutulur Değil! Maddiyat Diye Çıldırıyordu; Sebebi Belli Oldu! “Kaç Yetimin Hakkı Var!” mask
Kısmetse Olur Cansel’in Kıyafeti Ödediği Para Yenilir Yutulur Değil! Maddiyat Diye Çıldırıyordu; Sebebi Belli Oldu! “Kaç Yetimin Hakkı Var!”
Kısmetse Olur Yarışmasında Bomba Aşk Patladı! Kimse O İki İsmin Yan Yana Geleceğini Bile Düşünmezdi Ama… Ortalık Yıkılıyor! mask
Kısmetse Olur Yarışmasında Bomba Aşk Patladı! Kimse O İki İsmin Yan Yana Geleceğini Bile Düşünmezdi Ama… Ortalık Yıkılıyor!
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun Yarı Çıplak Yatak Pozu Şok Etti! Eşi Yatakta Kendisi… “Özelinizden Bize Ne!” O Görseller… mask
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun Yarı Çıplak Yatak Pozu Şok Etti! Eşi Yatakta Kendisi… “Özelinizden Bize Ne!” O Görseller…
5 Aylık Evli Demet Özdemir Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! Öyle Bir Elbise Giydi Ki… “Ablam Biraz Abartmamış Mısın?” Yorumlar Gırla… mask
5 Aylık Evli Demet Özdemir Tüm Çekiciliğini Konuşturdu! Öyle Bir Elbise Giydi Ki… “Ablam Biraz Abartmamış Mısın?” Yorumlar Gırla…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!” mask
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor… mask
Camdaki Kız Feride Yine Yaptı Yapacağını! Türk Televizyon Tarihinde Bir İlke İmzasını Atacak! Twitter Resmen Yıkılıyor…
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!” mask
Kızılcık Şerbeti Dizisinde Kriz Üzerine Kriz! Ekranlara Öyle Bir Biçimde Veda Etti Ki, Twitter Yıkılıyor… “Yazıklar Olsun!”
Anne - Babaların Dikkatine! Çocuğunuz Bu Şekilde Davranıyorsa Hayatınız Bambaşka Bir Yöne Evirilebilir! Öğrenenler "Yok Artık!" Diyor! Meğer... mask
Anne - Babaların Dikkatine! Çocuğunuz Bu Şekilde Davranıyorsa Hayatınız Bambaşka Bir Yöne Evirilebilir! Öğrenenler "Yok Artık!" Diyor! Meğer...

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL