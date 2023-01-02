Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
Senelerdir sanat camiasında bulunan ve eşsiz sesi, farklı tarzı ve sahne performansları ile adeta büyüleyen Yılmaz Morgül, geçtiğimiz aylarda bir magazin programına katılmış ve iddialı açıklamalarda bulunmuştu. Şu sıralar gündemden düşmeyen ve hem reklam filmleri hem de güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncu Hande Erçel le ilgili konuşan Morgül, Erçel’i çok beğendiğini hatta ilk çıktığı yıllarda Erçel de olsaydı onunla evlenmek isteyebileceğini itiraf etmişti.
Hande Erçel ile ilgili yapmış olduğu açıklamaları ile magazin gündemine bomba gibi düşen ünlü şarkıcı Yılmaz Morgül, geçtiğimiz haftalarda da Kanal D ekranlarında yayınlanan “Gelinim Mutfakta” isimli yemek yarışmasına konuk oldu. Alzheimer hastası olan ve bir süredir tedavi gören annesi ile ilgili konuşan Morgül, herkesi gözyaşlarına boğan şu cümleleri kurmuştu: “Annem yatalak ve Alzheimer hastası. Anneme baktığımda çok üzülüyorum.
Tıpkı bebek gibi hiçbir şey söylemiyor. Bir gün eve geldim, annemi aradım ama cevap vermedi. Merak edip gittim. ‘Anneciğim’ diyerek seslendim, yine cevap vermedi. Yatak odasına gittim ‘ben geldim, niye konuşmuyorsun?’ dedim. Yorganın altına girmiş. Yorganı bir açtım, annemin yüzünün yarısı yok. Zona dediler. Birinin söylediği bir şey ağrına gitmiş, hastalanmış. Oradan demansa, şimdi de Alzheimer’a.”
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02 Oca 2023 - 16:24 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.