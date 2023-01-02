Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…

Başarılı oyuncu kadrosu ve güçlü senaryosuyla ortalığı yangın yerine çeviren ve reytinglerin altını üstüne getiren Yalı Çapkını dizisi her yeni bölümüyle görenleri duyanları şaşkına çevirmeye devam ediyor. Gün geçtikçe değişen senaryosu ve izleyicileri merakta bırakan her fragman sosyal medya ve magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken diziyle ilgili ortaya çıkan bir gerçekte herkesi şaşkına çevirdi. Peki, ortalığı yangın yerine çeviren bu haber neydi?

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