Demet Özdemir Hem Yandı Hem Yaktı! Karın Kışın Ortasında Mayosuyla Yine Yaptı Yapacağınız! Oğuzhan Koç Fenalıklar Geçirecek…

Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisiyle ekranlarda gördüğümüz hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle yürekleri hoplatan Demet Özdemir son zamanlarda adından en çok bahsettiren isim olarak karşımıza çıkmakta. Dizide rol aldığı sahnelerle görenlerin aklını başından alan Özdemir sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını da bir hayli aktif kullanıyor ve her fotoğrafıyla ortalığı yangın yerine çeviriyordu. Şimdi de karın kışın ortasında mayosuyla verdiği pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncuyu sizler için mercek altına aldık. Peki, neydi o paylaşımlar?

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