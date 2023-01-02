Demet Özdemir Hem Yandı Hem Yaktı! Karın Kışın Ortasında Mayosuyla Yine Yaptı Yapacağınız! Oğuzhan Koç Fenalıklar Geçirecek…
Ünlü oyuncu Demet Özdemir hem yandı hem de yaktı. Karın kışın ortasında mayosuyla yürekleri hoplattı. Oğuzhan Koç’un fenalıklar geçireceği pozlar kısa sürede sosyal medya ve magazin gündeminin altını üstüne getirdi. İşte görenin aklını başından alan o pozlar!
Son olarak Dünyayla Benim Aramda dizisiyle ekranlarda gördüğümüz hem başarılı oyunculuğu hem de güzelliğiyle yürekleri hoplatan Demet Özdemir son zamanlarda adından en çok bahsettiren isim olarak karşımıza çıkmakta. Dizide rol aldığı sahnelerle görenlerin aklını başından alan Özdemir sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabını da bir hayli aktif kullanıyor ve her fotoğrafıyla ortalığı yangın yerine çeviriyordu. Şimdi de karın kışın ortasında mayosuyla verdiği pozlarıyla gündeme bomba gibi düşen ünlü oyuncuyu sizler için mercek altına aldık. Peki, neydi o paylaşımlar?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.