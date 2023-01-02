Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…

Reyting rekorları kıran eserleri ile izleyicinin karşısına ünlü psikiyatrist, son olarak Yalı Çapkını isimli dizi ile adından söz ettirdi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden esinlenilerek Star TV ekranlarına uyarlanan Yalı Çapkını isimli dizi, henüz ilk sezonunda olmasına rağmen büyük yankı uyandırmayı başardı. Gerçek bir hikayeden esinlenilerek kurgusu yapılmış olan Yalı Çapkını dizisi, konusu ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekti.

Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yanı sıra usta oyuncu Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Gülçin Santırcıoğlu’nun kadrosunda bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Beril Pozam’ın da yıldızının parladığı bir yapım oldu.

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