Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Son dönemlerde giderek popülerleşen gerçek hayat hikayelerini konu alan dizi projeleri, özellikle ünlü Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserleri ile farklı boyutlara ulaştı. Birçok meslektaşı ve sosyal medya kullanıcısı tarafından hasta sırlarını ifşa ettiği ve etik değerlere aykırı davrandığı gerekçeleri ile eleştirilen Budayıcıoğlu, tüm eleştirilere rağmen doğru bildiğinden şaşmadı.
Reyting rekorları kıran eserleri ile izleyicinin karşısına ünlü psikiyatrist, son olarak Yalı Çapkını isimli dizi ile adından söz ettirdi. Gülseren Budayıcıoğlu’nun eserinden esinlenilerek Star TV ekranlarına uyarlanan Yalı Çapkını isimli dizi, henüz ilk sezonunda olmasına rağmen büyük yankı uyandırmayı başardı. Gerçek bir hikayeden esinlenilerek kurgusu yapılmış olan Yalı Çapkını dizisi, konusu ile olduğu kadar oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekti.
Genç oyuncular Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in yanı sıra usta oyuncu Çetin Tekindor, Emre Altuğ, Gözde Kansu ve Gülçin Santırcıoğlu’nun kadrosunda bulunduğu Yalı Çapkını dizisi, Beril Pozam’ın da yıldızının parladığı bir yapım oldu.
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02 Oca 2023 - 16:34 - Dizi Fragmanları
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.