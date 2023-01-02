Sıfır Araçlara Ocak Zammı Geldi! El Kol Titriyor; Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Listeler An İtibariyle Değişti!
Sıfır araç alacaklara kahreden haber geldi. Ocak zammının geldiği gündeme gelince adeta el kol titredi. Titriyor; Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen ve daha birçok araç markasında fiyatların artacağı gündeme gelince ağızlar yarım metre açık kaldı. 2 Ocak itibariyle değişen araç fiyatları hakkında açıklama ise araç alacakların yüreklerine indirdi. Peki, neler oluyor?
Yeni yıla girilmesiyle birlikte; yeni asgari ücret açıklanmıştı. Artan enflasyon verileri önüne alınarak açıklanan asgari ücretin ardından şimdide sıfır araç fiyatlarına olağanüstü bir zam geldi. Özellikle Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi araçlardan almak isteyenler; bu zamla birlikte ne yapacağını şaşırır konuma geldi. Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.