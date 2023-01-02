- 02 Oca 2023 - 16:53 G: 02 Oca 2023 - 17:05

Sıfır Araçlara Ocak Zammı Geldi! El Kol Titriyor; Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Listeler An İtibariyle Değişti!

Sıfır araç alacaklara kahreden haber geldi. Ocak zammının geldiği gündeme gelince adeta el kol titredi. Titriyor; Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen ve daha birçok araç markasında fiyatların artacağı gündeme gelince ağızlar yarım metre açık kaldı. 2 Ocak itibariyle değişen araç fiyatları hakkında açıklama ise araç alacakların yüreklerine indirdi. Peki, neler oluyor?

Yeni yıla girilmesiyle birlikte; yeni asgari ücret açıklanmıştı. Artan enflasyon verileri önüne alınarak açıklanan asgari ücretin ardından şimdide sıfır araç fiyatlarına olağanüstü bir zam geldi. Özellikle Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen gibi araçlardan almak isteyenler; bu zamla birlikte ne yapacağını şaşırır konuma geldi. Peki, neler oluyor?

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02 Oca 2023 - 16:53 Ankara- Yaşam

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