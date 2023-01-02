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02 Oca 2023 - 16:53

Sıfır Araçlara Ocak Zammı Geldi! El Kol Titriyor; Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Listeler An İtibariyle Değişti!

Sıfır araç alacaklara kahreden haber geldi. Ocak zammının geldiği gündeme gelince adeta el kol titredi. Titriyor; Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen ve daha birçok araç markasında fiyatların artacağı gündeme gelince ağızlar yarım metre açık kaldı. 2 Ocak itibariyle değişen araç fiyatları hakkında açıklama ise araç alacakların yüreklerine indirdi. Peki, neler oluyor?