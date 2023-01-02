Simge Sağın İç Çamaşırını Gösteren Kıyafetiyle Yangın Çıkardı! “Buna Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Fizik Şovunu Görenlerin Nutku Tutuldu…
Her bir karesi olay yaratan Simge Sağın, iç çamaşırını gösteren kıyafetiyle adeta yangınlar çıkardı. Birçok hayranı ise Simge Sağın’ın bu karelerine “Buna elbise demeye bin şahit ister” yorumlarında bulundular! Fiziğiyle adeta şov yapan güzel isim; sosyal medyayı salladı geçti. Peki, Simge Sağın nasıl bir elbise tercih etti?
Pop dünyasının “Kraliçesi” olarak anılan Simge Sağın’ın her bir karesi büyük bir olay yaratıyor. Güzelliğiyle, sesiyle ve duruşuyla milyonlarca kişinin kalbinde taht kuran Simge Sağın; 2022 yılında özellikle “Aşkın Olayım” isimli şarkıyla sallamış geçmişti. Sosyal medya mecralarında en çok paylaşılan şarkılardan bir tanesine imzasını atan Simge Sağın, 2022 yılını kapatmadan önce vermiş olduğu konserde giymiş olduğu kıyafetle yine çok iddialı olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.