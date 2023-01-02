- 02 Oca 2023 - 17:23 G: 02 Oca 2023 - 18:17

Simge Sağın İç Çamaşırını Gösteren Kıyafetiyle Yangın Çıkardı! “Buna Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Fizik Şovunu Görenlerin Nutku Tutuldu…

Her bir karesi olay yaratan Simge Sağın, iç çamaşırını gösteren kıyafetiyle adeta yangınlar çıkardı. Birçok hayranı ise Simge Sağın’ın bu karelerine “Buna elbise demeye bin şahit ister” yorumlarında bulundular! Fiziğiyle adeta şov yapan güzel isim; sosyal medyayı salladı geçti. Peki, Simge Sağın nasıl bir elbise tercih etti?

Pop dünyasının “Kraliçesi” olarak anılan Simge Sağın’ın her bir karesi büyük bir olay yaratıyor. Güzelliğiyle, sesiyle ve duruşuyla milyonlarca kişinin kalbinde taht kuran Simge Sağın; 2022 yılında özellikle “Aşkın Olayım” isimli şarkıyla sallamış geçmişti. Sosyal medya mecralarında en çok paylaşılan şarkılardan bir tanesine imzasını atan Simge Sağın, 2022 yılını kapatmadan önce vermiş olduğu konserde giymiş olduğu kıyafetle yine çok iddialı olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

02 Oca 2023 - 17:23 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!” mask
59 Yaşındaki Hülya Avşar Ortalığı Kattı Karıştırdı! Simsiyah Elbisesiyle Kural Bozdu; Görenlerin Kalbi Yerinden Fırladı! “Ablam Ne Yaptın!”
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?
Demet Özdemir Hem Yandı Hem Yaktı! Karın Kışın Ortasında Mayosuyla Yine Yaptı Yapacağınız! Oğuzhan Koç Fenalıklar Geçirecek… mask
Demet Özdemir Hem Yandı Hem Yaktı! Karın Kışın Ortasında Mayosuyla Yine Yaptı Yapacağınız! Oğuzhan Koç Fenalıklar Geçirecek…
Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga’dan 8,9 Şiddetinde Sallayacak Paylaşım! Öykü Serter Bile Engel Olamadı; Yapımcıyı Ezip Geçtiler… Neler Oluyor? mask
Kısmetse Olur Aybüke ve Tolga’dan 8,9 Şiddetinde Sallayacak Paylaşım! Öykü Serter Bile Engel Olamadı; Yapımcıyı Ezip Geçtiler… Neler Oluyor?
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi… mask
Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan Çiftinden Kahreden Haber Geldi! Aralarına 11 Yaş Vardı… Sosyal Medya Yıkılıyor; Yılbaşı Gecesi…
2 Aylık Hamile Aslı Enver’in Son Hali Şok Etti! “Hamilelik En Çok Sana Yakışmış!” Sessiz Sedasız Evlendiği Eşiyle… mask
2 Aylık Hamile Aslı Enver’in Son Hali Şok Etti! “Hamilelik En Çok Sana Yakışmış!” Sessiz Sedasız Evlendiği Eşiyle…
Canlı Yayında Şok Olay! Müge Anlı “Sapık” Sinan’a Haddini Bildirdi! Bacaklarına Baktığını Görünce… Neler Oluyor? mask
Canlı Yayında Şok Olay! Müge Anlı “Sapık” Sinan’a Haddini Bildirdi! Bacaklarına Baktığını Görünce… Neler Oluyor?
Kısmetse Olur Cansel’in Kıyafeti Ödediği Para Yenilir Yutulur Değil! Maddiyat Diye Çıldırıyordu; Sebebi Belli Oldu! “Kaç Yetimin Hakkı Var!” mask
Kısmetse Olur Cansel’in Kıyafeti Ödediği Para Yenilir Yutulur Değil! Maddiyat Diye Çıldırıyordu; Sebebi Belli Oldu! “Kaç Yetimin Hakkı Var!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Metro Market İndirimin Kralını Yaptı! Pastırma 54,90 TL, Yumurta 69 TL, Ayçiçek Yağı 153 TL, Şeker 109 TL! Koşan Alıyor… mask
Metro Market İndirimin Kralını Yaptı! Pastırma 54,90 TL, Yumurta 69 TL, Ayçiçek Yağı 153 TL, Şeker 109 TL! Koşan Alıyor…
Simge Sağın İç Çamaşırını Gösteren Kıyafetiyle Yangın Çıkardı! “Buna Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Fizik Şovunu Görenlerin Nutku Tutuldu… mask
Simge Sağın İç Çamaşırını Gösteren Kıyafetiyle Yangın Çıkardı! “Buna Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Fizik Şovunu Görenlerin Nutku Tutuldu…
Sıfır Araçlara Ocak Zammı Geldi! El Kol Titriyor; Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Listeler An İtibariyle Değişti! mask
Sıfır Araçlara Ocak Zammı Geldi! El Kol Titriyor; Nissan, Renault, Dacia, Fiat, Peugeot, Opel, Citroen… Listeler An İtibariyle Değişti!
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer… mask
Yalı Çapkını Dizisinin Suna’sı Öyle Bir İsimle Aşk Yaşıyor Ki… “Mert’ten Bile Yakışıklı!” Kendisinden Bile Ünlü Çıktı! Meğer…
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer… mask
Yalı Çapkını İfakat ve Ferit İlişkisi Buz Kestirecek! Gerçek Bir Hikayeden Ancak Bu Kadar Kıyamet Kopabilirdi! Meğer…
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor? mask
Hande Erçel’e Evlilik Teklifi Etmişti…Yılmaz Morgül’den Kahreden Haber Geldi; Sevenleri Yerle Bir Oldu! Neler Oluyor?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL