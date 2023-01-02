Simge Sağın İç Çamaşırını Gösteren Kıyafetiyle Yangın Çıkardı! “Buna Elbise Demeye Bin Şahit İster!” Fizik Şovunu Görenlerin Nutku Tutuldu…

Pop dünyasının “Kraliçesi” olarak anılan Simge Sağın’ın her bir karesi büyük bir olay yaratıyor. Güzelliğiyle, sesiyle ve duruşuyla milyonlarca kişinin kalbinde taht kuran Simge Sağın; 2022 yılında özellikle “Aşkın Olayım” isimli şarkıyla sallamış geçmişti. Sosyal medya mecralarında en çok paylaşılan şarkılardan bir tanesine imzasını atan Simge Sağın, 2022 yılını kapatmadan önce vermiş olduğu konserde giymiş olduğu kıyafetle yine çok iddialı olduğunu gösterdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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