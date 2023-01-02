Metro Market İndirimin Kralını Yaptı! Pastırma 54,90 TL, Yumurta 69 TL, Ayçiçek Yağı 153 TL, Şeker 109 TL! Koşan Alıyor…

22 Aralık itibariyle muhteşem bir kampanya başlatan Metro Market, 11 Ocak’a kadar geçerli olan bu indirimini duyurdu. Dönem dönem yaptığı indirimlerle kocaman olan mağazalarını bile ağzına kadar dolduran Metro Market, özellikle çok yoğun bir biçimde araştırılan; pastırma, yumurta, Ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir kampanya başlattı! Peki, neler oluyor?

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