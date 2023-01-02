Metro Market İndirimin Kralını Yaptı! Pastırma 54,90 TL, Yumurta 69 TL, Ayçiçek Yağı 153 TL, Şeker 109 TL! Koşan Alıyor…
Metro Market, yine indirimin kralını yaptı. Pastırmayı sadece 54,90 TL’ye, yumurtayı 69 TL’ye, Ayçiçek yağını 153 TL’ye, şekeri 109 TL’ye satışa çıkaran Metro Market, dikkatleri üzerine çekti. Birçok marketten çok daha uygun fiyatlara satış yapan Metro Market, müşterilerinin akın akın mağazalarına koşmasına neden oldu. Peki, Metro Market, hangi ürünlerde muhteşem bir indirim başlattı?
22 Aralık itibariyle muhteşem bir kampanya başlatan Metro Market, 11 Ocak’a kadar geçerli olan bu indirimini duyurdu. Dönem dönem yaptığı indirimlerle kocaman olan mağazalarını bile ağzına kadar dolduran Metro Market, özellikle çok yoğun bir biçimde araştırılan; pastırma, yumurta, Ayçiçek yağı gibi temel ihtiyaç ürünlerinde muhteşem bir kampanya başlattı! Peki, neler oluyor?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.