Kısmetse Olur Yarışmasında Küfür Olayı! Sansürsüz Yayınlanınca Sevgilisi Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı; Diskalifiye Edilecek Mi? Evin En Yakışıklı Erkeğiydi Ama…
Tam tamına 5 yıl sonra ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan yapımlardan sadece bir tanesi olan Kısmetse Olur’da skandal bir küfür olayı patlak verdi. Sansürsüz bir biçimde yayınlanınca; sevgilisi bile ne diyeceğini şaşırdı. Küfrün yansımasının ardından Kısmetse Olur izleyicisi, “Evin en yakışıklısı” olarak adlandırılan isim hakkında; “Diskalifiye edilecek mi?” sorularını sormaya başladı. Peki, neler oluyor?
12 Aralık itibariyle ekranlarda dönmeye başlayan Kısmetse Olur’da aşklar savaşlar başlamıştı. Aşkların ve ilişkilerin artık tek tek yayınlanmaya başladığı Kısmetse Olur’da kaos aranan adreste bulunuyordu. Önceden Kanal D ekranlarında yayınlanan ve gündemi sallayıp geçen Kısmetse Olur yarışması, RTÜK tarafından yayından kaldırılmıştı. Yarışmanın yayınlanan bölümlerinde ekranlara gelen bir olaysa herkesi şok etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.