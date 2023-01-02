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02 Oca 2023 - 20:11

Kısmetse Olur Yarışmasında Küfür Olayı! Sansürsüz Yayınlanınca Sevgilisi Bile Ne Diyeceğini Şaşırdı; Diskalifiye Edilecek Mi? Evin En Yakışıklı Erkeğiydi Ama…

Tam tamına 5 yıl sonra ekranlarda fırtınalar estirmeye başlayan yapımlardan sadece bir tanesi olan Kısmetse Olur’da skandal bir küfür olayı patlak verdi. Sansürsüz bir biçimde yayınlanınca; sevgilisi bile ne diyeceğini şaşırdı. Küfrün yansımasının ardından Kısmetse Olur izleyicisi, “Evin en yakışıklısı” olarak adlandırılan isim hakkında; “Diskalifiye edilecek mi?” sorularını sormaya başladı. Peki, neler oluyor?