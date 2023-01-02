O Ses Türkiye’de Kadir Doğulu Milyonlarca Kişiyi “Kandırdı!” Neslihan Atagül’le Kavgalarını Anlatmıştı Ama Arkasından Öyle Bir Şey Çıktı Ki…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan O Ses Türkiye’de Kadir Doğulu hakkında “Kandırdı bizi” yorumları yapılmaya başlandı. Neslihan Atagül’le kavgalarını anlatan Kadir Doğulu’nun bu hikayesinin ardından yıkım çıktı. Kimsenin beklemediği bu hikayenin perde arkasında bulunan “Çalıntı” hikayesi ağızları açık bıraktı. İşte merak edilenler…
Yılbaşı gecesine özel olarak düzenlenen O Ses Türkiye programına konuk olarak katılan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu; şarkılarını okuyarak sevenlerini mest etmişti. Canlı yayında Neslihan Atagül’ü dudaklarından öpen Kadir Doğulu’nun anlattığı hikayenin perde arkası şok etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.