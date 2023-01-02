- 02 Oca 2023 - 20:11

O Ses Türkiye’de Kadir Doğulu Milyonlarca Kişiyi “Kandırdı!” Neslihan Atagül’le Kavgalarını Anlatmıştı Ama Arkasından Öyle Bir Şey Çıktı Ki…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yapımlarından biri olan O Ses Türkiye’de Kadir Doğulu hakkında “Kandırdı bizi” yorumları yapılmaya başlandı. Neslihan Atagül’le kavgalarını anlatan Kadir Doğulu’nun bu hikayesinin ardından yıkım çıktı. Kimsenin beklemediği bu hikayenin perde arkasında bulunan “Çalıntı” hikayesi ağızları açık bıraktı. İşte merak edilenler…

Yılbaşı gecesine özel olarak düzenlenen O Ses Türkiye programına konuk olarak katılan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu; şarkılarını okuyarak sevenlerini mest etmişti. Canlı yayında Neslihan Atagül’ü dudaklarından öpen Kadir Doğulu’nun anlattığı hikayenin perde arkası şok etti.

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02 Oca 2023 - 20:11 Ankara- Yaşam

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