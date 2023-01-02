Pınar Deniz “Evet” Dedi! Yılbaşı Gecesi Kaan Yıldırım Öyle Bir Şey Yaptı Ki… Aileler Birbirleriyle Tanışmıştı; Son Bomba Patladı…

Yiğit Kirazcı’yla bir aşk yaşayan Pınar Deniz, uzun süren aşkından sonra ayrılma kararı almıştı. Bir dönem partneri Kaan Urgancıoğlu’yla anılan Pınar Deniz, böyle bir şeyin olmadığını ifade etmişti. Kaan Yıldırım’la bir aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu yılbaşı paylaşımları dikkatleri üzerine çekmişti. Bu karenin ardından skandal bir olay patlak verdi. İşte merak edilen tüm detaylar…

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