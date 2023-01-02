Afra Saraçoğlu’ndan Ayrılan Mert Yazıcıoğlu Bombayı Patlattı! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Afra Saraçoğlu Şok Olacak! “Senden Sonra…”

Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, bir film setinde tanışarak ilişkilerini aşka dökmüşlerdi. 4 yıl boyunca öyle ya da böyle bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin evlenecekleri düşünülürken; gelen ayrılık kararı herkesi şok etmişti. İddialara göre Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu’nu partneri Hafsanur Sancaktutan’la aldatmıştı. Yaşananlara katlamayan Afra Saraçoğlu ise evi terk etmişti. Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları allak bullak etti. İşte merak edilenler…

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