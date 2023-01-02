Afra Saraçoğlu’ndan Ayrılan Mert Yazıcıoğlu Bombayı Patlattı! Twitter Yıkılıyor; Öyle Bir Paylaşım Geldi Ki, Afra Saraçoğlu Şok Olacak! “Senden Sonra…”
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu kısa bir süre önce Mert Yazıcıoğlu’yla ayrılma kararı almıştı. Mert Yazıcıoğlu, ayrıldıktan sonra bombayı patlattı. Twitter’ın yıkılmasına neden olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, sevenlerini derinden üzmüştü. Mert Yazıcıoğlu’nun “Senden sonra…” ifadelerine yer vererek paylaşımda bulunması; dengeleri alt üst etti. İşte merak edilen tüm detaylar…
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, bir film setinde tanışarak ilişkilerini aşka dökmüşlerdi. 4 yıl boyunca öyle ya da böyle bir aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu çiftinin evlenecekleri düşünülürken; gelen ayrılık kararı herkesi şok etmişti. İddialara göre Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu’nu partneri Hafsanur Sancaktutan’la aldatmıştı. Yaşananlara katlamayan Afra Saraçoğlu ise evi terk etmişti. Başarılı oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım kafaları allak bullak etti. İşte merak edilenler…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.